Ученые назвали США главным источником пластиковых отходов в Мировом океане

Соединенные Штаты выбрасывают в мировой океан больше пластикового мусора, чем любая другая страна. Этот вывод американских ученых из Национальной академии наук, подготовивших доклад по запросу конгресса, выглядит обескураживающим для страны, чьи нынешние власти претендуют на глобальное лидерство в заботе об окружающей среде.

В общей сложности США произвели 42 миллиона тонн отходов из пластика в 2016 году, то есть 130 килограммов на американца в год. Это в 2-8 раз больше, чем в большинстве других стран, более того - этот объем постоянно растет. Американцы генерируют мусора больше, чем все страны Евросоюза вместе взятые, и вдвое больше, чем Китай.

По оценкам исследователей, около 8 миллионов тонн пластика ежегодно сбрасывается в воды Мирового океана, и при нынешней динамике к 2030-м годам этот показатель может вырасти до 53 миллионов тонн. "Этот объем мусора эквивалентен половине веса ежегодного вылова рыбы из океана", - отмечается в докладе.

Представитель движения активистов Ocean Кристи Левитт, специализирующаяся на пластиковых отходах, заявила, что доклад проливает свет на истинную ответственность США за эту проблему в глобальном масштабе: "Хватит переводить стрелки. Мы больше не должны игнорировать роль США в кризисе пластиковых отходов, которые являются одной из ключевых угроз, стоящих перед океанами и нашей планетой в целом". По ее словам, проблема в том, что в США этой проблемой каждый штат занимается самостоятельно в той мере, в которой считает нужным, в то время как в других странах решения ищут на национальном уровне. Кроме того, пока американцы делали акцент на уборке мусора, а не на том, чтобы сокращать его генерацию.

Агентство по охране окружающей среды США недавно представило новую стратегию по переработке твердых отходов, но в докладе академии ее раскритиковали за несоответствие реалиям: "Перерабатывающей инфраструктуры США глубоко недостаточно для того, чтобы справиться с разнообразием, сложностью и количеством пластикового мусора". Кстати, загрязняют океан не только штаты, расположенные вдоль Атлантического и Тихоокеанского побережий, но и внутренние регионы, где значительные объемы микропластика попадают в реки и озера.

В то же время идея постепенного отказа от пластика для многих выглядит слишком революционной. Замглавы торговой ассоциации American Chemistry Council Джошуа Бака заявил, что "пластик - это ценный ресурс, который должен сохранить свое место в нашей экономике, но не в окружающей среде". "К сожалению, авторы доклада предлагают ограничения на использование пластика для снижения мусора в океане, - указывает он, заключая: - Это ошибочно и приведет к перебоям в торговых цепочках".