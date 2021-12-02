Ученые назвали США главным источником пластиковых отходов в Мировом океане

В общей сложности США произвели 42 миллиона тонн отходов из пластика в 2016 году, то есть 130 килограммов на американца в год. Это в 2-8 раз больше, чем в большинстве других стран, более того - этот объем постоянно растет. Американцы генерируют мусора больше, чем все страны Евросоюза вместе взятые, и вдвое больше, чем Китай.
По оценкам исследователей, около 8 миллионов тонн пластика ежегодно сбрасывается в воды Мирового океана, и при нынешней динамике к 2030-м годам этот показатель может вырасти до 53 миллионов тонн. "Этот объем мусора эквивалентен половине веса ежегодного вылова рыбы из океана", - отмечается в докладе.
Представитель движения активистов Ocean Кристи Левитт, специализирующаяся на пластиковых отходах, заявила, что доклад проливает свет на истинную ответственность США за эту проблему в глобальном масштабе: "Хватит переводить стрелки. Мы больше не должны игнорировать роль США в кризисе пластиковых отходов, которые являются одной из ключевых угроз, стоящих перед океанами и нашей планетой в целом". По ее словам, проблема в том, что в США этой проблемой каждый штат занимается самостоятельно в той мере, в которой считает нужным, в то время как в других странах решения ищут на национальном уровне. Кроме того, пока американцы делали акцент на уборке мусора, а не на том, чтобы сокращать его генерацию.
Агентство по охране окружающей среды США недавно представило новую стратегию по переработке твердых отходов, но в докладе академии ее раскритиковали за несоответствие реалиям: "Перерабатывающей инфраструктуры США глубоко недостаточно для того, чтобы справиться с разнообразием, сложностью и количеством пластикового мусора". Кстати, загрязняют океан не только штаты, расположенные вдоль Атлантического и Тихоокеанского побережий, но и внутренние регионы, где значительные объемы микропластика попадают в реки и озера.
В то же время идея постепенного отказа от пластика для многих выглядит слишком революционной. Замглавы торговой ассоциации American Chemistry Council Джошуа Бака заявил, что "пластик - это ценный ресурс, который должен сохранить свое место в нашей экономике, но не в окружающей среде". "К сожалению, авторы доклада предлагают ограничения на использование пластика для снижения мусора в океане, - указывает он, заключая: - Это ошибочно и приведет к перебоям в торговых цепочках".