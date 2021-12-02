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02.12.2021 16:01
Рубрика: Общество

Интригующее указание на "Илиаду" найдено в храме древних греков

Текст: Денис Передельский
Фото: Hellenic Republic Ministry of Culture and Sports Фото: Hellenic Republic Ministry of Culture and Sports
Фото: Hellenic Republic Ministry of Culture and Sports

В Греции археологи недалеко от исторического морского порта Агиокампос раскопали древнее эллинистическое святилище, в котором обнаружена надпись, связанная с упомянутым в "Илиаде" Гомера городом.

Фото: iStock
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Как сообщает Heritage Daily, раскопки проводились в рамках нескольких спасательных операций недалеко от порта Агиокампос в Греции. В результате были найдены остатки крупного эллинистического святилища, который датируется примерно вторым-третьим веками до нашей эры.

Установлено, что храм был построен из алебастра и камня, добытого здесь же. Сообщается, что обследованный участок расположен на череде искусственно возведенных террас у подножия горы Мавровуни, простирающихся до скалистых берегов Эгейского моря.

Наиболее любопытными находками стали именные керамические плитки. Вероятно, это были имена владельцев мастерских по производству таких изделий или купцов, которые им торговали. Интересно то, что на одной из плиток была обнаружена надпись на греческом языке "MELIVOIAS". Ученые считают, что она может быть связана с Магнезией Меливойей - так назывался древний мегаполис, располагавшийся в Фессалии.

Что еще любопытнее, Магнезия Меливойя упоминается в "Илиаде" Гомера, которая много лет считалась чистым вымыслом древнего автора. Гомер описывает этот город во второй книге "Илиады", в которой подробно перечисляет корабли армии ахейцев, отплывавшие в Трою.

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