Украина запросила у ЕС дополнительную финансовую помощь

Киев инициировал переговоры с Еврокомиссией о получении нового пакета финансовой помощи. Это подтвердил уполномоченный кабмина по вопросам управления госдолгом Украины Юрий Буца.

"Мы запросили у Еврокомиссии долгосрочную макрофинансовую программу, чтобы обеспечить устойчивое финансирование в ближайшие годы", - цитирует чиновника агентство Bloomberg. О том, на каких условиях может быть предоставлен этот транш, Буца не сообщил. При этом агентство подсчитало, исходя из нужд украинского бюджета, что объем помощи составит не менее 1,2 миллиарда евро.

Напомним, в октябре Еврокомиссия завершила выплачивать Украине предыдущий пакет макрофинансовой помощи как раз на эту сумму. Половина от нее предназначалась для борьбы с пандемией коронавируса. В обмен на вторую часть Киев должен был выполнить восемь условий в сферах управления государственными предприятиями и финансами, борьбы с коррупцией и улучшения деловой среды.