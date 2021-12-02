Золотые украшения времен Нефертити найдены в гробницах на Кипре

Шведские археологи из Гетеборгского университета, работающие на раскопках двух гробниц бронзового века в городе Хала Султан Текке на Кипре, обнаружили сотни древних артефактов, включая изысканные золотые украшения.

Краткий отчет об исследовании опубликован на сайте Гетеборгского университета. Его провела шведская археологическая миссия, которая работает на Кипре с 2010 года. Сами раскопки проводились в несколько этапов.

Наиболее интересным выдался самый последний из них. Еще в 2018 году археологи наткнулись на две гробницы с подземными камерами. Это оказались массовые захоронения с большим количеством человеческих останков. Работа по их извлечению из погребальных камер растянулась на три года, поскольку останки, пролежавшие в подземелье более 3000 лет, стали очень хрупкими.

Всего в двух гробницах было найдено 155 человеческих скелетов, которые буквально лежали слоями друг на друге. Кроме того, археологи раскопали более 500 артефактов, вероятно, составлявших погребальный инвентарь. Многие из них оказались золотыми украшениями.

"Находки свидетельствуют о том, что это были семейные усыпальницы правящей элиты города, - говорит профессор Питер Фишер, руководитель раскопок. - Например, мы нашли скелет пятилетнего ребенка с золотым ожерельем, золотыми серьгами и золотой диадемой. Вероятно, это был ребенок из влиятельной и богатой семьи".

Эксперт подчеркивает, что многие артефакты были визуально похожи на аналогичные древнеегипетские изделия. Чтобы их датировать, ученые сравнили свои находки с египетскими украшениями и пришли к выводу, что большинство из них относятся к временам царицы Нефертити и ее мужа фараона Эхнатона. То есть, они были изготовлены около 1350 года до нашей эры. По словам Фишера, особе внимание привлек золотой кулон, выполненный в форме цветка лотоса и инкрустированный драгоценными камнями. Царица Нефертити носила похожие украшения.

"Еще мы нашли керамического быка, - продолжает ученый. - В теле этого полого быка имеется два отверстия: одно на спине, через которое его можно было наполнять жидкостью, скорее всего вином, и одно у носа, из которого можно пить. Судя по всему, в этих гробницах устраивались пиры в память об умерших ".

Кроме того, миссия раскопала другие предметы из серебра, бронзы, слоновой кости и драгоценных камней, а также богато украшенные сосуды многих культур. Ученые говорят, что в этих гробницах буквально были собраны артефакты со всего цивилизованного мира.

Еще одной важной находкой оказалась цилиндрическая печать, изготовленная из минерала гематита, с клинописной надписью. Она происходит из Месопотамии, сейчас это территория Ирака. Археологи уже смогли расшифровать надпись.

"Текст состоит из трех строк и упоминает три имени, - рассказывает Фишер. - Один из них - Амуру. Это бог, которому поклонялись в Месопотамии. Двое других - исторические личности, цари, отец и сын. Их имена нам недавно удалось отследить в других текстах на глиняных табличках того же периода, то есть XVIII века до нашей эры. В настоящее время мы пытаемся определить, как эта печать могла оказаться на Кипре, то есть более чем в 1000 километрах от того места, где она была изготовлена".

К слову, среди находок оказались красный драгоценный камень сердолик из Индии, драгоценный камень лазурит из Афганистана и янтарь со всего побережья Балтийского моря. Для ученых тоже пока загадка, как эти артефакты в древности могли попасть на Кипр. Возможно даже, что этот город играл центральную роль в торговле в бронзовом веке.