В Австрии хирурга оштрафовали за ампутацию не той ноги пожилому человеку. Как пишет The Guardian, 43-летняя сотрудница медицинского учреждения пояснила, что ее действия были вызваны "человеческой и технической ошибкой", однако судья признал ее виновной в грубой халатности и оштрафовал на 2700 евро, не став возбуждать уголовное дело.

Хирург пометила неправильную ногу 82-летнего пациента для ампутации перед операцией, которая проходила в больнице города Фрайштадт. Об этой грубейшей ошибке стало известно только через два дня после случившегося.

Хирург уволилась и переехала в Линц, а пациент скончался до того, как дело было передано в правоохранительные органы.

Суд также присудил компенсацию в размере пяти тысяч вдове пациента. В заявлении руководства учреждения говорится, что "причины и обстоятельства этой медицинской ошибки были подробно проанализированы", а с группой врачей и медсестер "проведен дополнительный инструктаж".