В Берлине состоялась военно-музыкальная церемония проводов уходящего канцлера

Новости

"Омикрон"-штамм в три раза повышает риск повторного заражения коронавирусом 23:01
Полиция Нью-Йорка обезвредила вооруженного мужчину у штаб-квартиры ООН 22:55
Захарова сделала замечание журналистке из Грузии за вопрос на английском 22:38
Лавров обсудил миграционный кризис с главой МИД Венгрии 22:08
"Путешествие в Рождество" в Москве пройдет без мастер-классов 21:56
Минск: МИД заявил о бесперспективности санкционной политики Запада 21:56
Около 390 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:48
Движение поездов после ЧП с пешеходом на Рижском направлении входит в график 21:23
Китай закрыл в Забайкалье ввоз товаров в Россию 21:13
Митрополит Иларион рассказал, когда в России появится полная аудиобиблия 21:07
Тульская деревня признана одной из лучших в мире 21:01
В Минтруде напомнили, кто имеет право на пособие на детей от 8 до 17 лет 20:50
Минск предостерег от наращивания на границе ЕС потенциала НАТО 20:23
Техрегламент о безопасности алкоголя перенесли на два года 20:03
Российский фристайлист Буров выиграл первый этап Кубка мира 19:53
"Автомобилист" обыграл "Спартак" в первом матче под руководством Заварухина 19:48
Под введенные Западом санкции против Беларуси попал сын Лукашенко 19:43
Путин остался недоволен докладом главы Минтруда об оплате труда шахтеров 19:42
Программа и Форум "Развитие регионов. Лучшее для России" пройдут в Сочи 19:39
Полиция Нью-Йорка проверяет информацию о вооруженном человеке у штаб-квартиры ООН 19:39
Трейлер: новый фильм с Охлобыстиным от автора "Временных трудностей" 19:29
Следственный комитет возбудил уголовное дело против своего экс-сотрудника 19:21
Видео: Как в Сочи справляются с последствиями 7-балльного шторма 19:18
Гражданскому супругу Марины Раковой продлили арест 19:15
Приняты рекомендации о послесменной реабилитации шахтеров 19:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
02.12.2021 23:00
Рубрика: В мире

В Берлине состоялась военно-музыкальная церемония проводов уходящего канцлера

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8626)
Минимум гостей, минимум речей, никакого официоза - в Германии состоялась традиционная военная церемония проводов с поста уходящего канцлера, которую виновница торжества Ангела Меркель обставила не совсем обычно. В четверг вечером ритуал под названием "Большая вечерняя заря" в прямом эфире транслировало немецкое ТВ.
Церемония "Большая вечерняя заря" включает факельные шествия. Не всем немцам это по душе. Фото: GettyImages Церемония "Большая вечерняя заря" включает факельные шествия. Не всем немцам это по душе. Фото: GettyImages
Церемония "Большая вечерняя заря" включает факельные шествия. Не всем немцам это по душе. Фото: GettyImages

Из гражданских лиц почестей бундесвера удостаиваются только федеральный президент, канцлер и министр обороны ФРГ при уходе в отставку или на пенсию. Для них музыкальный корпус бундесвера устраивает во внутреннем дворе минобороны зрелищное представление с исполнением национального гимна, молитв и маршей, которые обычно сопровождаются факельным шествием. Теперь этот час пробил и для Меркель после 16 лет правления. И.о. канцлера, которой осталось вести дела меньше недели, нашла чем удивить соотечественников. Хотя мероприятие проходит строго по регламенту, в нем есть место небольшой вольности: чествуемый политик имеет право заранее выбрать до трех композиций, которые хотел бы услышать.

В будущем правительстве ФРГ призвали развивать отношения с Россией

По просьбе Меркель оркестр вначале исполнил христианский гимн "Святый Боже, мы славим Тебя" на слова немецкого мистика XVIII века. Здесь как раз нет ничего необычного, ведь Меркель была дочерью лютеранского пастора, напоминают СМИ. Зато в остальном она задала задачку армейским музыкантам, в чем они сами признались журналистам. Меркель попросила их также сыграть песни из репертуара легендарных исполнительниц Западной и Восточной Германии, чего от поклонницы классики никак не ожидали. Наблюдатели увидели в ее выборе немало подтекстов.

"В шестнадцать я сказала себе, что хочу сразу все или ничего. Я не могу довольствоваться малым, я все еще хочу побеждать", - пела звезда немецкого кинематографа 1950-х Хильдегард Кнеф, чью томную композицию "На меня прольется дождь из красных роз" заказала бундесверу Меркель. "Эти строчки словно намекают, что 67-летняя Меркель хотя и уходит на пенсию, но все еще не прощается с мечтами и желаниями. С этой стороны мы ее до сих пор мало знали", - признает Deutsche Welle. Еще интереснее оказался выбор шлягера времен ГДР эксцентричной "королевы панк-рока" Нины Хаген. Когда ее хит "Ты забыл цветную пленку" крутили в Восточной Германии в 1974 году, Ангеле было всего двадцать. Героиня шутливой песенки ругает своего парня за то, что он взял в их отпуск лишь черно-белую пленку, "и теперь никто не поверит, как тут было красиво". "Уж нет ли тут легкой "остальгии" (ностальгии во Востоку. - Прим. "РГ")? Пожалуй, Меркель признается в ней с тонким юмором", - отмечает DW.

"Плейлисты" политиков

А какую музыку "на прощание" заказывали другие немецкие политики? За всю новейшую историю "Большой вечерней зари" рекордсменом стала "Ода к радости" Бетховена, которую Евросоюз сделал своим гимном. Ее оркестр бундесвера играл для Урсулы фон дер Ляйен, покидавшей пост министра обороны ФРГ, чтобы возглавить Еврокомиссию. Она также попросила сыграть "Ветер перемен" Scorpions. Ее предшественник Томас де Мезьер в свое время выбрал далекую от милитаризма песенку Life is Life, под которую, по выражению СМИ, больше пристало бы танцевать на дискотеках Майорки. Настроению экс-главы минобороны Карла-Теодора цу Гуттенберга, подавшего в отставку в 2011 году из-за скандала вокруг плагиата в докторской диссертации, как нельзя лучше соответствовал хит Smoke on the Water рокеров Deep Purple. Тогда оркестр бундесвера пребывал в растерянности, поскольку в церемонии не предусмотрены барабаны. А уходящий федеральный канцлер Шредер в 2005 году едва сдерживал слезы под My Way Синатры. Истинную любовь к классике продемонстрировал Гельмут Коль - для него прозвучали "Кавалерийский марш великого курфюрста", хорал "Воздайте благодарность Богу" и, конечно, бетховенская "Ода к радости".

67-летняя Меркель хотя и уходит на пенсию, но все еще не прощается с мечтами и желаниями

"Русский след"

Кстати, Коль стал первым федеральным канцлером, который при уходе с поста в 1998 году удостоился почестей бундесвера. А вот западногерманский президент Густав Хайнеман почти полвека назад, наоборот, отказался от условностей на плацу и предпочел им лодочную прогулку с гостями по Рейну. Вообще же "Большая вечерняя заря" в нынешнем виде была утверждена как военный церемониал ФРГ в 1956 году. Ну а истоки этого обычая (дословно он называется "Забивание пробки") восходят к укладу гарнизонной жизни средневековых ландскнехтов. Тогда отбой ко сну провозглашал дозорный - вместе с барабанщиком он обходил палатки, забивая палкой затычки в пивных бочках. При прусском короле Фридрихе Великом, который был искусным флейтистом, ритуал получил музыкальное оформление, ну а приближенный к современному канон сложился к 1838 году, когда в Берлине встречали русского императора Николая I.

Фото: EPA-EFE/MICHELE TANTUSSI
Коллеги подарили Меркель кустарник с символическим названием

Кстати, тогда немецкий военный капельмейстер включил в канон русский гимн "Коль славен" на музыку Дмитрия Бортнянского, который исполняется до сих пор. А еще у русских музыкантов немцы позаимствовали идею молитвенного призыва. Сегодня далеко не всем немцам нравится эта церемония. Так, факельные шествия порой вызывают ассоциации с национал-социализмом. В середине 1990-х социалисты и "зеленые" попытались инициировать отмену обычая, "уходящего корнями в прусский милитаризм", однако затея провалилась.

Торжества на фоне пандемии

Из-за пандемии проводы Меркель получились довольно камерными, отмечают журналисты. Если Шредер в свое время собрал около 600 гостей, то к Меркель пришли всего 200 человек, включая полсотни бывших членов ее кабминов. При этом она отказалась от торжественного приема в свою честь. Впрочем, Ангела Меркель никогда их особенно и не жаловала, так что "антиковидный" формат позволил ей со спокойной совестью уехать сразу по окончании мероприятия. Как ожидается, Ангела Меркель окончательно передаст бразды своему преемнику на следующей неделе, когда в бундестаге должно пройти голосование по кандидатуре нового канцлера. Если обойдется без сюрпризов, то им станет вице-канцлер и министр финансов в последнем правительстве Меркель, социал-демократ Олаф Шольц.

В мире Европа Германия

Главное сегодня

Путин дал поручения по зарплатам горняков и безопасности на шахтах. Главное
Лавров: РФ примет меры в случае отказа НАТО от гарантий безопасности
Захарова назвала вступление Украины в НАТО "красной линией"
Путин остался недоволен докладом главы Минтруда об оплате труда шахтеров
ОПЕК+ продолжит наращивать добычу нефти, невзирая на "омикрон"
Встреча НАТО в Латвии подтвердила агрессивное направление в эволюции альянса
Почему "омикрон"-вариант может стать "черной меткой" для правления Байдена