В Берлине состоялась военно-музыкальная церемония проводов уходящего канцлера

Минимум гостей, минимум речей, никакого официоза - в Германии состоялась традиционная военная церемония проводов с поста уходящего канцлера, которую виновница торжества Ангела Меркель обставила не совсем обычно. В четверг вечером ритуал под названием "Большая вечерняя заря" в прямом эфире транслировало немецкое ТВ.

Из гражданских лиц почестей бундесвера удостаиваются только федеральный президент, канцлер и министр обороны ФРГ при уходе в отставку или на пенсию. Для них музыкальный корпус бундесвера устраивает во внутреннем дворе минобороны зрелищное представление с исполнением национального гимна, молитв и маршей, которые обычно сопровождаются факельным шествием. Теперь этот час пробил и для Меркель после 16 лет правления. И.о. канцлера, которой осталось вести дела меньше недели, нашла чем удивить соотечественников. Хотя мероприятие проходит строго по регламенту, в нем есть место небольшой вольности: чествуемый политик имеет право заранее выбрать до трех композиций, которые хотел бы услышать.

По просьбе Меркель оркестр вначале исполнил христианский гимн "Святый Боже, мы славим Тебя" на слова немецкого мистика XVIII века. Здесь как раз нет ничего необычного, ведь Меркель была дочерью лютеранского пастора, напоминают СМИ. Зато в остальном она задала задачку армейским музыкантам, в чем они сами признались журналистам. Меркель попросила их также сыграть песни из репертуара легендарных исполнительниц Западной и Восточной Германии, чего от поклонницы классики никак не ожидали. Наблюдатели увидели в ее выборе немало подтекстов.

"В шестнадцать я сказала себе, что хочу сразу все или ничего. Я не могу довольствоваться малым, я все еще хочу побеждать", - пела звезда немецкого кинематографа 1950-х Хильдегард Кнеф, чью томную композицию "На меня прольется дождь из красных роз" заказала бундесверу Меркель. "Эти строчки словно намекают, что 67-летняя Меркель хотя и уходит на пенсию, но все еще не прощается с мечтами и желаниями. С этой стороны мы ее до сих пор мало знали", - признает Deutsche Welle. Еще интереснее оказался выбор шлягера времен ГДР эксцентричной "королевы панк-рока" Нины Хаген. Когда ее хит "Ты забыл цветную пленку" крутили в Восточной Германии в 1974 году, Ангеле было всего двадцать. Героиня шутливой песенки ругает своего парня за то, что он взял в их отпуск лишь черно-белую пленку, "и теперь никто не поверит, как тут было красиво". "Уж нет ли тут легкой "остальгии" (ностальгии во Востоку. - Прим. "РГ")? Пожалуй, Меркель признается в ней с тонким юмором", - отмечает DW.

"Плейлисты" политиков

А какую музыку "на прощание" заказывали другие немецкие политики? За всю новейшую историю "Большой вечерней зари" рекордсменом стала "Ода к радости" Бетховена, которую Евросоюз сделал своим гимном. Ее оркестр бундесвера играл для Урсулы фон дер Ляйен, покидавшей пост министра обороны ФРГ, чтобы возглавить Еврокомиссию. Она также попросила сыграть "Ветер перемен" Scorpions. Ее предшественник Томас де Мезьер в свое время выбрал далекую от милитаризма песенку Life is Life, под которую, по выражению СМИ, больше пристало бы танцевать на дискотеках Майорки. Настроению экс-главы минобороны Карла-Теодора цу Гуттенберга, подавшего в отставку в 2011 году из-за скандала вокруг плагиата в докторской диссертации, как нельзя лучше соответствовал хит Smoke on the Water рокеров Deep Purple. Тогда оркестр бундесвера пребывал в растерянности, поскольку в церемонии не предусмотрены барабаны. А уходящий федеральный канцлер Шредер в 2005 году едва сдерживал слезы под My Way Синатры. Истинную любовь к классике продемонстрировал Гельмут Коль - для него прозвучали "Кавалерийский марш великого курфюрста", хорал "Воздайте благодарность Богу" и, конечно, бетховенская "Ода к радости".

"Русский след"

Кстати, Коль стал первым федеральным канцлером, который при уходе с поста в 1998 году удостоился почестей бундесвера. А вот западногерманский президент Густав Хайнеман почти полвека назад, наоборот, отказался от условностей на плацу и предпочел им лодочную прогулку с гостями по Рейну. Вообще же "Большая вечерняя заря" в нынешнем виде была утверждена как военный церемониал ФРГ в 1956 году. Ну а истоки этого обычая (дословно он называется "Забивание пробки") восходят к укладу гарнизонной жизни средневековых ландскнехтов. Тогда отбой ко сну провозглашал дозорный - вместе с барабанщиком он обходил палатки, забивая палкой затычки в пивных бочках. При прусском короле Фридрихе Великом, который был искусным флейтистом, ритуал получил музыкальное оформление, ну а приближенный к современному канон сложился к 1838 году, когда в Берлине встречали русского императора Николая I.

Кстати, тогда немецкий военный капельмейстер включил в канон русский гимн "Коль славен" на музыку Дмитрия Бортнянского, который исполняется до сих пор. А еще у русских музыкантов немцы позаимствовали идею молитвенного призыва. Сегодня далеко не всем немцам нравится эта церемония. Так, факельные шествия порой вызывают ассоциации с национал-социализмом. В середине 1990-х социалисты и "зеленые" попытались инициировать отмену обычая, "уходящего корнями в прусский милитаризм", однако затея провалилась.

Торжества на фоне пандемии

Из-за пандемии проводы Меркель получились довольно камерными, отмечают журналисты. Если Шредер в свое время собрал около 600 гостей, то к Меркель пришли всего 200 человек, включая полсотни бывших членов ее кабминов. При этом она отказалась от торжественного приема в свою честь. Впрочем, Ангела Меркель никогда их особенно и не жаловала, так что "антиковидный" формат позволил ей со спокойной совестью уехать сразу по окончании мероприятия. Как ожидается, Ангела Меркель окончательно передаст бразды своему преемнику на следующей неделе, когда в бундестаге должно пройти голосование по кандидатуре нового канцлера. Если обойдется без сюрпризов, то им станет вице-канцлер и министр финансов в последнем правительстве Меркель, социал-демократ Олаф Шольц.