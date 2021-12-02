В Брюсселе захотели отказаться от любых упоминаний христианских праздников

Еврокомиссар по вопросам равенства, представительница Мальты Хелена Далли, выпустила 30-страничный регламент для брюссельских чиновников, который предписывает им избегать в общении друг с другом и с гражданами "прямых отсылок к полу, этнической принадлежности, расе и религии". Самый спорный пассаж документа, по сути, устанавливает "запрет на Рождество", отмечает издание Politico.

Как сказано во внутренней инструкции, утечки из которой попали в итальянский таблоид il Giornale, сотрудникам Еврокомиссии "необходимо избегать обобщений, подразумевающих, будто все являются христианами". По логике еврокомиссара Далли, само слово "рождество" становится неполиткорректным, вместо него следует говорить о нейтральных "празничных днях". Документ также предписывает отказаться от сугубо христианских имен, когда речь заходит об условных примерах семейных пар.

Мол, "Мария и Джон" - это уж как-то слишком по-европейски, лучше пусть будут "Малика и Хуан". Эти опусы госпожи Далли (сорок лет назад завоевавшей на родине титул "мисс Мальта", как напоминают СМИ) вызвали настоящую бурю. Один из лидеров итальянской Лиги Севера Маттео Сальвини открыто назвал инициативу "глупостью". "Мария - мать. Джон - отец. Да здравствует святое Рождество! Надеюсь, никого в Европе это не обидит", - написал политик в Twitter.

"Да восторжествует здравый смысл", - поддержал его бывший вице-председатель Еврокомиссии Антонио Таяни. Дошло до того, что за Рождество вступились в Ватикане: госсекретарь Святого Престола, кардинал Пьетро Паролин напомнил Еврокомиссии, что христианство внесло "едва ли не самый важный вклад" в формирование европейской культуры и идентичности. После лавины критики госпожа Далли отозвала свой проект "на доработку".

Но в каком виде он вернется, никто не знает. Тем временем Daily Mail сообщила, что в британском кабмине хотели запустить кампанию под лозунгом "Не привози ковид на Рождество", призывающую студентов отказаться от путешествий на праздники. Однако министры вдруг тоже углядели в упоминании Рождества "крамолу" и теперь думают, как ее обойти. Даже член парламента Британии, мусульманин-тори Мохаммед Сахиб Бхатти выступил против такой цензуры: "Это нелепица! Я так хочу показать своему маленькому сыну рождественскую елку. Рождество - часть британской культуры, которуя я люблю. И я хочу отмечать его. Это время праздника для всех независимо от происхождения".

Документ Еврокомиссии содержит и другие абсурдные предписания. Так, чиновникам рекомендовано избегать обращения "дамы и господа" и не называть друг друга "мистер" и "миссис". Вместо этого предлагается использовать гендерно нейтральное "дорогие коллеги". А еще из политкорректности нельзя говорить о "колонизации Марса", мол, это выражение "может вызвать неприятные ассоциации с эпохой колониализма". По мнению автора, безобиднее звучит "отправка на Марс человеческих существ". Пользователи сосцетей уже предложили "отправить госпожу еврокомиссара на Марс с билетом в один конец".