В ЕАЭС в декабре подпишут соглашение по электронным пломбам

Соглашение об использовании на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) электронных пломб планируется подписать 10 декабря, сообщил член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.

"Ожидаем подписания соглашения по электронным пломбам 10 декабря, буквально через неделю", - сказал она на площадке Второго Евразийского конгресса, организованного Евразийским банком развития (ЕАБР).

Электронная пломба должна стать инструментом не только фискального контроля, но и цифровой платформой для полноценного безбумажного сопровождения грузов, заметил Слепнев. Пломбы позволят минимизировать сроки доставки и расходы на инфраструктуру. Очень часто большие инвестиции в пункты пропуска - это плата за неэффективность административных процедур, заметил он. При предварительном информировании и создании интеллектуальных систем эта задача будет решаться гораздо эффективнее.

Электронные пломбы навешиваются на груженые вагоны после того, как железнодорожный состав входит на территорию страны. Система со встроенными датчиками позволяет отслеживать путь груза и все инциденты с пломбой. Если в пути пропадет сигнал, перевозчик может остановить состав и осмотреть вагон.

Как отметил Слепнев, в ЕАЭС также создаются еще две цифровые платформы. Одна из них - это платформа взаимодействия железнодорожных администраций, которые обмениваются между собой цифровыми юридически значимыми документами. "В течение года-полутора на базе платформы можно будет собрать полную картину", - заметил представитель ЕЭК.

Другой элемент - это логистические коридоры ЕАЭС, которые уже привлекают внимание третьих стран. Например, Узбекистан выразил желание присоединиться к системе транспортных коридоров, так как они несут потенциальные выгоды.

Например, на маршруте Север-Юг идут переговоры с Ираном. В результате планируется увеличить в 2-3 раза объем торговли, поскольку транспортный коридор будет выходить на Индию.