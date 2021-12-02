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02.12.2021 09:38
Рубрика: В мире

В ЕС расширили показания для вакцинации против COVID-19 детей 5-11 лет

Текст: Ирина Невинная
Дети в возрасте 5-11 лет, подверженные риску тяжелой формы COVID-19, должны рассматриваться как приоритетная группа для вакцинации против COVID-19, сообщили в ECDC - Европейском центре по борьбе с заболеваниями и их профилактике.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: GettyImages
Особенности лечения COVID-19 у детей и как предотвратить опасные последствия

"Показатели госпитализации и доля госпитализированных с COVID-19 среди детей в возрасте от 5 до 11 лет возросли, как и в других возрастных группах, но остаются на гораздо более низком уровне у детей, чем у взрослых, - говорится в отчете ECDC. - Дети без известных факторов риска также подвержены тяжелым заболеваниям и госпитализации, поэтому можно было бы рассмотреть вопрос о вакцинации всех детей в возрасте от 5 до 11 лет с учетом эпидемиологии SARS-CoV-2 на национальном уровне".

В заявлении службы подчеркивается: "Вакцинация детей не может рассматриваться как замена вакцинации взрослых. Повышение уровня вакцинации среди взрослого населения, имеющего право на вакцинацию, остается главным приоритетом кампаний вакцинации против COVID-19, направленных на снижение заболеваемости и смертности, связанных с COVID-19".

В мире Европа Вакцинация от коронавируса

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