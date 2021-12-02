В ГМИИ открылись "Декабрьские вечера"

В первый день зимы в ГМИИ им. Пушкина открылся Международный музыкальный фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера". Уже в 41-й раз. В программе - 11 уникальных концертов, будто продлевающих время и пространство выставочного проекта французского куратора Жан-Юбера Мартена "Бывают странные сближения".

Об этом и сказала сразу директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак: "Это не просто выставка, которая сопровождает музыку, и не просто музыка, которая звучит в выставочных залах. Каждая новая зимняя выставка всегда по-своему связана с программой фестиваля. Но в этот раз задача оказалась архисложной. Проект Жана-Юбера Мартена - как сочинение на вольную тему. Он с легкостью соединяет самые неожиданные вещи, тонко чувствуя их близость. Получается такое многоголосье, которые мы попытались передать и в нашей музыкальной программе".

В чем "странное сближение" выставки и музыкальных "Декабрьских вечеров"? По замечанию французского куратора, произведения искусства, как проводники мечты, способны разбудить воображение и дремлющие чувства. Выставка собирает и сопоставляет произведения на первый взгляд абсолютно несхожие, различного происхождения, разных эпох и культурных традиций. Картины не подписаны, нет ни названия, ни имени художника - в них надо вникнуть, не отвлекаясь на сопутствующие атрибуты. Нет слов - одни эмоции: так совершаются все очень личные и настоящие открытия.

Фото: Александр Корольков/ РГ

"Внезапно, - объясняет эти "странные сближенья" Марина Лошак, - вы откроете, что какой-нибудь абориген, живущий в Австралии, может оказаться таким же великим художником как Писсарро или Пикассо. И что Матисс своим свободнейшим рисунком пересекается с простейшими, но по-своему мудрыми знаками на камне, оставленными то ли Богом, то ли природой".

По этим правилам игры придумывали нынешний фестиваль и его художественный руководитель, маэстро Юрий Башмет, и программный директор, заведующая отделом музыкальной культуры музея Юлия Де-Клерк.

Фестиваль - пообещала Юлия - в хорошем смыслере волюционный. В основу 11-ти музыкальных "Вариаций в свободном стиле" положен тот же принцип "фантазийности" и "линейной перспективы". Выбраны произведения самых разных музыкальных эпох, по-своему перекликающиеся в чем-то с наиболее яркими сюжетами выставки. Для авторов и исполнителей большинства концертных программ "странные сближенья" оказываются вполне естественными: время не разъединяет, а объединяет их.

Открыл "Декабрьские вечера" камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением маэстро Юрия Башмета. Программа "Метаморфозы" - это ряд музыкальных ассоциаций на вечную тему превращений и отражений. Об этом ведь и выставка: предметы и объекты часто кажутся не тем, чем являются на самом деле. В этот же вечер состоялась долгожданная мировая премьера сочинения композитора Александра Вустина "Юбиляции". Написаны они были к юбилейным, 40-м "Декабрьским вечерам", но из-за пандемии исполнить в прошлом году эту композицию так и не смогли.

Начавшись с "Метаморфоз", "Декабрьские вечера" завершатся финальным многоточием 22 декабря - программой "Движелище", мощно резонирующей с произведениями современного искусства на тему урбанизма, "гениальной машинерии" и невероятной энергии творческого процесса. На сцене в этот вечер прозвучит Оркестр без дирижера "Персимфанс".

Фото: Александр Корольков/ РГ

В программе "Вечеров" - сплошные вольности и смелости. Впервые в Россию приедет известный французский ансамбль Court-Circuit: он представит российской публике программу "Пространство звука". И обещает показать, как звук перетекает в цвет.

Еще один редкий гость - ансамбль современной музыки из Австрии Klangforum Wien со своей программой "Геометрия контрапункта" - заставит вспомнить, что искусство контрапункта рождает безупречный союз гармонии и алгебры.

Одной из кульминаций программы станет мировая премьера сочинения Клауса Ланга "Риза. Облачение Kyrie eleison из мессы "Caput" Йоханнеса Окегема", написанного специально для фестиваля. Сам композитор Ланг готов дать слушателям ключи для понимания его "Ризы": "Свое сочинение я хотел построить по тому же принципу, по которому мы воспринимаем икону в окладе. Сначала мы видим лишь блестящее, сверкающее облачение. Потом некие темные пятна, поскольку икона естественно темнеет со временем. И лишь затем - детали изображения. То же и в пьесе - сначала мы улавливаем лишь мерцающие звуковые пятна, затем звук становится все ниже и темнее, и наконец вдруг проявляется оригинальная тема одного из моих самых любимых композиторов - Окегема".

Фото: Александр Корольков/ РГ

Линию диалогов на "Вечерах" продолжат два клавирабенда. Французский пианист Жан-Эффлама Бавузе и российский пианист Алексей Володин представят две знаковые программы: "В лунном и солнечном свете", отсылающую к пейзажам французских импрессионистов, и "Апологиюкруга", заставляющую вспомнить о том, что музыка - сестра математики.

Несколько концертов посвящены классической и старинной музыке. В программе "Часослов любви" французский ансамбль Aedes исполнит куртуазные мадригалы и песенки раннего Возрождения и духовные сочинения композиторов XX века. Великолепный барочный концерт, построенный как диалог испанской и итальянской музыкальных школ XVII века, обещают российский ансамбль Intrada и французский Le Poème Harmonique.

А режиссер и балетмейстер Алла Сигалова с композитором Ираидой Юсуповой представят эксклюзивную хореографическую фантазию "Магия маски", и, по словам Юлии Де-Клерк, "это будет невероятное соединение электроники, живой музыки и танца. Настоящая бомба".

Что остается зрителям и слушателям нынешних "Декабрьских вечеров"? Не разорваться и не упустить все эти тонкие "сближения".

Кстати

Все концерты фестиваля с участием выдающихся отечественных и зарубежных музыкантов будут транслироваться в соцсетях музея (YouTube, VK, Facebook) и на канале ГМИИ в Яндекс.Дзене. Начало трансляций в 20:00.

Афиша концертов, подробные музыкальные программы, биографии исполнителей, анонсы, статьи и интервью с композиторами и участниками фестиваля представлены на отдельном сайте decemberfest.pushkinmuseum.art. Там еще можно успеть купить билеты на живые концерты. Цена - от 3000 до 8000 рублей.