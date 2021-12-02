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02.12.2021 15:26
Рубрика: Власть

В Госдуме поддержали заявление Лаврова о Минских соглашениях

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что попытки изменить ключевые положения Минских соглашений могут привести к катастрофе.

Лавров: Киев становится все более наглым по отношению к Москве

"Когда с большим трудом было найдено решение, устраивающее все стороны, очень важно эти договорённости не разрушить, потому что это тот самый случай, когда разрушение договорённостей означает эскалацию конфликта и разрушение всяких перспектив, чтобы этот конфликт преодолеть", - считает Новиков, передает RT.

По его словам Минские соглашения должны быть выполнены ради того, чтобы то непростое решение, которое было найдено, служило основой для урегулирования ситуации. Новиков утверждает, что позиция Лаврова "взвешенная, единственно возможная".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки изменить ключевые положения Минских соглашений могут привести к катастрофе.

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