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02.12.2021 18:14
Рубрика: В мире

В Испании хотят принять закон о демократической памяти

Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8626)
В Испании пытаются принять закон о демократической памяти, который откроет путь для расследований в отношении преступлений времен диктатора Франсиско Франко. Если документ одобрит парламент, то фактически будет аннулирована часть закона об амнистии 1977 года. Закон прощал все преступления, совершенные в период диктатуры как сторонниками, так и противниками Франко, запрещал судам расследовать их.
Фото: Emilio Morenatti/AP
Испанский остров Пальма еще немного "подрос"

Власти Испании тогда очень хотели перевернуть эту страницу истории. Закон об амнистии был принят практически единогласно, из 317 депутатов только двое высказались против. Теперь же власти Испании решили, что такой подход неверен и необходимо руководствоваться международным правом, согласно которому военные преступления, преступления против человечности, геноцид и пытки не имеют срока давности. А это значит, что любой министр времен диктатуры или лицо, применявшее пытки в тот период, могут быть привлечены к суду.

В королевстве намерены создать прокуратуру, которая займется расследованием преступлений, совершенных в то время. Представители правящей коалиции, в которую входят Социалистическая рабочая партия и партия "Унидас Подемос", признают, что вряд ли удастся кого-то привлечь к ответственности, многих причастных к тем делам уже нет на свете. Однако расследования будут иметь историческую ценность, поскольку будут названы "авторы" тех или иных правонарушений. При этом возникает юридический казус. Назвать кого-либо преступником может только суд, но как судить людей, уже попавших под амнистию? К тому же обратную силу, согласно юридической практике, имеют только те законы, что смягчают наказание.

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