В Лондоне за 951 тысячу фунтов продали письмо Екатерины II

Новости

В центре Москвы Mercedes сбил ребенка и скрылся 18:38
В Ростове для туристов и молодоженов установили "Вечный календарь" 18:21
ЕС ввел пятый пакет санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом 18:06
Сайт IMDb назвал самых популярных актеров и актрис 2021 года 18:04
Путин отчитал руководство "Листвяжной" за сокрытие показателей загазованности 18:00
Меркель поддержала всеобщую вакцинацию в Германии 17:58
Хаузер выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону 17:54
Москва встала в 9-балльных пробках 17:50
Путин поручил актуализировать концепцию информационной безопасности детей 17:48
Мезенцев: Новая военная доктрина СГ - адекватный ответ на негативные процессы 17:39
Прокуратура утвердила обвинение по делу осквернившего мемориал блогера 17:24
Минцифры предложило ввести электронный кадровый документооборот на госслужбе 17:24
Лавров предупредил Блинкена об ответных мерах при развертывании сил НАТО 17:15
МВД проводит проверку компании Netflix 17:10
Минюст предлагает создать единый госреестр адвокатов 17:08
Из шахты "Листвяжная" подняли еще три тела 17:07
МВД объявило в розыск сбежавшего из психбольницы мужчину 17:07
В Красноярском крае возбудили дело о порче земли на 270 млн рублей 17:02
Глава ДНР не исключил обращения за помощью к России 17:01
Сервис Disney+ выложил трейлер премьер декабря 16:54
Захарова назвала вступление Украины в НАТО "красной линией" 16:49
Лавров предупредил о скором появлении в Европе американских ракет 16:34
Странам ЕАЭС потребуется 550 млрд долларов для совершения энергоперехода 16:33
В ЮАР назвали основную группу риска для "омикрон"-штамма коронавируса 16:19
Стало известно, сколько россиян зарабатывают через онлайн-платформы 16:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
02.12.2021 18:04
Рубрика: В мире

В Лондоне за 951 тысячу фунтов продали письмо Екатерины II

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8626)
В Лондоне на аукционе дома MacDougall"s за 951 тысячу фунтов продали письмо императрицы Екатерины II о необходимости вакцинироваться от оспы. Напомним, в 1768 году она стала первым человеком в России, кто сделал прививку от этой болезни, в то время неоднократно вызывавшей эпидемии.
Фото: macdougallauction.com

Так Екатерина хотела развеять все мифы о вакцинации и побудить население последовать ее примеру. В одном лоте с письмом шел также портрет императрицы, написанный художником Дмитрием Левицким. Как указано на сайте аукционного дома MacDougall"s, стоимость всего лота оценивалась в 800 тысяч - 1,2 миллиона фунтов.

"Между прочими предметами должности… одним из главнейших почитаться должен заведение прививания оспы, которая, как нам известно, великий вред, а особливо в простом народе, причиняет", - говорится в письме. Далее императрица, обращаясь к генерал-фельдмаршалу графу Петру Румянцеву, объясняет, как следует организовать процесс вакцинации. К примеру, она распорядилась построить "самое малое число" помещений для тех, кто не может сделать прививку на дому.

В те времена прививали методом вариоляции, то есть делали разрезы на руке и через них протягивали нитку или ткань, смоченную содержимым оспенных пузырьков заразившегося человека. Смертность среди привитых таким способом составляла два процента - это в 20 раз меньше, чем у непривитых.

Пейзаж Саврасова ушел за 1,3 млн долларов на аукционе
В мире Европа Великобритания Общество История

Главное сегодня

Путин дал поручения по зарплатам горняков и безопасности на шахтах. Главное
ОПЕК+ продолжит наращивать добычу нефти, невзирая на "омикрон"
Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР
Лавров пояснил неприемлемость расширения НАТО на восток
ФСБ: В России задержаны три агента спецслужб Украины
Встреча НАТО в Латвии подтвердила агрессивное направление в эволюции альянса
Почему "омикрон"-вариант может стать "черной меткой" для правления Байдена