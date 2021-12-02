В Лондоне за 951 тысячу фунтов продали письмо Екатерины II

В Лондоне на аукционе дома MacDougall"s за 951 тысячу фунтов продали письмо императрицы Екатерины II о необходимости вакцинироваться от оспы. Напомним, в 1768 году она стала первым человеком в России, кто сделал прививку от этой болезни, в то время неоднократно вызывавшей эпидемии.

Фото: macdougallauction.com

Так Екатерина хотела развеять все мифы о вакцинации и побудить население последовать ее примеру. В одном лоте с письмом шел также портрет императрицы, написанный художником Дмитрием Левицким. Как указано на сайте аукционного дома MacDougall"s, стоимость всего лота оценивалась в 800 тысяч - 1,2 миллиона фунтов.

"Между прочими предметами должности… одним из главнейших почитаться должен заведение прививания оспы, которая, как нам известно, великий вред, а особливо в простом народе, причиняет", - говорится в письме. Далее императрица, обращаясь к генерал-фельдмаршалу графу Петру Румянцеву, объясняет, как следует организовать процесс вакцинации. К примеру, она распорядилась построить "самое малое число" помещений для тех, кто не может сделать прививку на дому.

В те времена прививали методом вариоляции, то есть делали разрезы на руке и через них протягивали нитку или ткань, смоченную содержимым оспенных пузырьков заразившегося человека. Смертность среди привитых таким способом составляла два процента - это в 20 раз меньше, чем у непривитых.