В Минске пройдет конференция по сохранению русского языка за рубежом

В Минске пройдет XI Международная конференция "Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за рубежом", сообщает сайт Московского дома соотечественника.

Это традиционная встреча преподавателей русского языка и литературы, деятелей культуры и искусства, специалистов музейного и издательского дела, соотечественников из России и стран ближнего зарубежья - Беларуси, Армении, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Латвии и других.

И главная тема уже многие годы не меняется: сбережение русской культуры и языка. Однако у нее в последнее время появился особенно актуальный аспект: "Чтение в цифровую эпоху". Так называется увлекательный научно-практический семинар для преподавателей русского языка.

Будет и деловая программа - пленарное заседание для всех участников. Также делегаты смогут посетить развлекательные мероприятия: например, мастер-класс по декоративно-прикладному искусству, литературно-музыкальный вечер и экскурсию в музейный комплекс старинных народных ремесел "Дудутки".

Обязательно состоится и международный фестиваль-конкурс чтецов "Добрый сказ" с участием студентов театральных вузов и молодых актеров из России, Беларуси и стран ближнего зарубежья.

Также планируется фотовыставка о Москве и выставка методической литературы по русскому языку, культуре и истории России.

А в конце форума русистов ожидает приятный сюрприз - концерт победителя второго сезона шоу "Голос" Сергея Волчкова.

Справка "РГ"

Организаторами мероприятия выступают Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московский Дом соотечественника (МДС).