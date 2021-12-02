В Минске пройдет конференция по сохранению русского языка за рубежом

Это традиционная встреча преподавателей русского языка и литературы, деятелей культуры и искусства, специалистов музейного и издательского дела, соотечественников из России и стран ближнего зарубежья - Беларуси, Армении, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Латвии и других.
И главная тема уже многие годы не меняется: сбережение русской культуры и языка. Однако у нее в последнее время появился особенно актуальный аспект: "Чтение в цифровую эпоху". Так называется увлекательный научно-практический семинар для преподавателей русского языка.
Будет и деловая программа - пленарное заседание для всех участников. Также делегаты смогут посетить развлекательные мероприятия: например, мастер-класс по декоративно-прикладному искусству, литературно-музыкальный вечер и экскурсию в музейный комплекс старинных народных ремесел "Дудутки".
Обязательно состоится и международный фестиваль-конкурс чтецов "Добрый сказ" с участием студентов театральных вузов и молодых актеров из России, Беларуси и стран ближнего зарубежья.
Также планируется фотовыставка о Москве и выставка методической литературы по русскому языку, культуре и истории России.
А в конце форума русистов ожидает приятный сюрприз - концерт победителя второго сезона шоу "Голос" Сергея Волчкова.
Справка "РГ"
Организаторами мероприятия выступают Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московский Дом соотечественника (МДС).