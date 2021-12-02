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02.12.2021 16:13
Рубрика: Общество

В Минске пройдет конференция по сохранению русского языка за рубежом

Текст: Елена Кухтенкова
В Минске пройдет XI Международная конференция "Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за рубежом", сообщает сайт Московского дома соотечественника.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это традиционная встреча преподавателей русского языка и литературы, деятелей культуры и искусства, специалистов музейного и издательского дела, соотечественников из России и стран ближнего зарубежья - Беларуси, Армении, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Латвии и других.

Фото: iStock
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И главная тема уже многие годы не меняется: сбережение русской культуры и языка. Однако у нее в последнее время появился особенно актуальный аспект: "Чтение в цифровую эпоху". Так называется увлекательный научно-практический семинар для преподавателей русского языка.

Будет и деловая программа - пленарное заседание для всех участников. Также делегаты смогут посетить развлекательные мероприятия: например, мастер-класс по декоративно-прикладному искусству, литературно-музыкальный вечер и экскурсию в музейный комплекс старинных народных ремесел "Дудутки".

Обязательно состоится и международный фестиваль-конкурс чтецов "Добрый сказ" с участием студентов театральных вузов и молодых актеров из России, Беларуси и стран ближнего зарубежья.

Также планируется фотовыставка о Москве и выставка методической литературы по русскому языку, культуре и истории России.

А в конце форума русистов ожидает приятный сюрприз - концерт победителя второго сезона шоу "Голос" Сергея Волчкова.

Справка "РГ"

Организаторами мероприятия выступают Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московский Дом соотечественника (МДС).

Пушкинский конкурс Общество Образование В мире экс-СССР Беларусь Русский язык на постсоветском пространстве

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