В Минтруде напомнили, кто имеет право на пособие на детей от 8 до 17 лет

Родители, воспитывающие в одиночку детей в возрасте от 8 до 17 лет, и испытывающие финансовые трудности, имеют право на получение денежного пособия. Об этом напомнили в Минтруде.

"Пособие выплачивается на каждого ребенка с 8 до 17 лет в семье, если его воспитывает один родитель или действует судебное решение о взыскании алиментов", - говорится в официальном Instagram-аккаунте ведомства.

В Минтруде отметили, что обратиться за пособием можно после того, как мать ребенка повторно вышла замуж. При этом при проведении комплексной оценки нуждаемости будет учитываться доход супруга, даже если он не приходится ребенку отцом.

Заявление на выплату можно оформить дистанционно через портал Госуслуг и лично в территориальных отделениях ПФР. Пособие назначается на один год и продлевается по повторному заявлению.

Напомним, пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет введено с 1 июля нынешнего года. Средний размер выплаты по стране составляет 5600 рублей в месяц.