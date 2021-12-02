Новости

Движение поездов после ЧП с пешеходом на Рижском направлении входит в график 21:23
Китай закрыл в Забайкалье ввоз товаров в Россию 21:13
Митрополит Иларион рассказал, когда в России появится полная аудиобиблия 21:07
Тульская деревня признана одной из лучших в мире 21:01
В Минтруде напомнили, кто имеет право на пособие на детей от 8 до 17 лет 20:50
Минск предостерег от наращивания на границе ЕС потенциала НАТО 20:23
Техрегламент о безопасности алкоголя перенесли на два года 20:03
Российский фристайлист Буров выиграл первый этап Кубка мира 19:53
"Автомобилист" обыграл "Спартак" в первом матче под руководством Заварухина 19:48
Под введенные Западом санкции против Беларуси попал сын Лукашенко 19:43
Путин остался недоволен докладом главы Минтруда об оплате труда шахтеров 19:42
Программа и Форум "Развитие регионов. Лучшее для России" пройдут в Сочи 19:39
Полиция Нью-Йорка проверяет информацию о вооруженном человеке у штаб-квартиры ООН 19:39
Трейлер: новый фильм с Охлобыстиным от автора "Временных трудностей" 19:29
Следственный комитет возбудил уголовное дело против своего экс-сотрудника 19:21
Видео: Как в Сочи справляются с последствиями 7-балльного шторма 19:18
Гражданскому супругу Марины Раковой продлили арест 19:15
Приняты рекомендации о послесменной реабилитации шахтеров 19:04
Цена нефти Brent упала ниже 67 долларов впервые с 23 августа 18:59
Новак: Влияние нового штамма на нефтяной рынок пока не ясно 18:48
В центре Москвы Mercedes сбил ребенка и скрылся 18:38
ЕС ввел пятый пакет санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом 18:06
Сайт IMDb назвал самых популярных актеров и актрис 2021 года 18:04
Путин отчитал руководство "Листвяжной" за сокрытие показателей загазованности 18:00
Меркель поддержала всеобщую вакцинацию в Германии 17:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
02.12.2021 20:50
Рубрика: Экономика

В Минтруде напомнили, кто имеет право на пособие на детей от 8 до 17 лет

Текст: Матвей Линник

Родители, воспитывающие в одиночку детей в возрасте от 8 до 17 лет, и испытывающие финансовые трудности, имеют право на получение денежного пособия. Об этом напомнили в Минтруде.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
В Минтруде пояснили, каким будет пособие по безработице в 2022 году

"Пособие выплачивается на каждого ребенка с 8 до 17 лет в семье, если его воспитывает один родитель или действует судебное решение о взыскании алиментов", - говорится в официальном Instagram-аккаунте ведомства.

В Минтруде отметили, что обратиться за пособием можно после того, как мать ребенка повторно вышла замуж. При этом при проведении комплексной оценки нуждаемости будет учитываться доход супруга, даже если он не приходится ребенку отцом.

Заявление на выплату можно оформить дистанционно через портал Госуслуг и лично в территориальных отделениях ПФР. Пособие назначается на один год и продлевается по повторному заявлению.

Напомним, пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет введено с 1 июля нынешнего года. Средний размер выплаты по стране составляет 5600 рублей в месяц.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка

Главное сегодня

Путин дал поручения по зарплатам горняков и безопасности на шахтах. Главное
Захарова назвала вступление Украины в НАТО "красной линией"
Путин остался недоволен докладом главы Минтруда об оплате труда шахтеров
ОПЕК+ продолжит наращивать добычу нефти, невзирая на "омикрон"
ФСБ: В России задержаны три агента спецслужб Украины
Что будет с рублем после заседания ОПЕК+
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию