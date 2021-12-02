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02.12.2021 10:52
Рубрика: Общество

В Минздраве пояснили, почему беременным не дают медотвод от прививки

Текст: Елена Манукиян
Фото: Елена Елисеева/РГ Фото: Елена Елисеева/РГ
Фото: Елена Елисеева/РГ

Во время беременности на сроке более 22 недель и в период грудного вскармливания вакцинация от коронавируса не противопоказана, а потому медотвод от прививки в этом случае не выдается. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков.

Фото: BSIP/Universal Images Group via Getty Images
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Он почеркнул, что, напротив, вакцинация от COVID-19 в период беременности и во время грудного вскармливания необходима.

"Прививка позволяет снизить риски инфицирования мамы и малыша, а также избежать тяжелых осложнений во время болезни", - говорит Шмаков. По его словам, сам коронавирус может привести к преждевременным родам, стать причиной задержки в развитии плода и даже привести к гибели нерожденного ребенка или матери. При этом материнская смертность от COVID-19 в России выросла в 3 раза в этом году по сравнению с прошлым годом, сказал врач. Он обратил внимание, что коронавирус особенно опасен для беременных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями лёгких, печени или почек, онкологией.

Сама же прививка не увеличивает риск каких-либо акушерских или перинатальных осложнений, отмечает Шмаков. Напротив, антитела матери, прошедшей вакцинацию, защищают и ребёнка: новорожденные защищены от вируса во время родов и в период лактации, что также жизненно важно.

При этом врач посоветовал при возможности вакцинироваться заблаговременно - на этапе планирования беременности, это поможет предотвратить выкидыши, к которым может привести коронавирус у беременных, протекающий даже в бессимптомной форме.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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