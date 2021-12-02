В Москве состоится конференция по лизингу

В Москве 8 декабря состоится ежегодная конференция "Лизинг в России - 2021". Организаторами мероприятия являются рейтинговое агентство "Эксперт РА" и аналитическая компания "Эксперт Бизнес-Решения" при поддержке Объединенной лизинговой ассоциации.

В конференции примут участие более 200 представителей отрасли, финансовых институтов, органов государственной власти, руководители отраслевых ассоциаций, СМИ. Это крупнейшее событие для профессионалов рынка и ключевая площадка для обмена опытом, работающая с 2002 года.

Как отметили организаторы, лизинговый рынок продолжает развиваться и в условиях пандемии, а сообществу необходимо отвечать на современные запросы государства и бизнеса. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте "Эксперт РА".