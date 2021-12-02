В США россиянин Гричишкин получил пять лет тюрьмы за киберпреступления

В США суд приговорил россиянина Александра Гричишкина к пяти годам тюрьмы за киберпреступления.

"Федеральное бюро тюрем проведет подсчет, какой срок он уже отбыл, и сколько ему осталось отбыть в заключении", - заявил представитель Окружного суда восточного округа штата Мичиган (цитата по РИА Новости).

Гричишкин был арестован в феврале прошлого года. По версии следствия, он являлся одним из лидеров хакерской группы, которая помогала не чистым на руку гражданам совершать атаки на компьютерные сети финансовых организаций и частных лиц. Злоумышленники рассылали вредоносное программное обеспечение. Ущерб от их действий Минюст США оценил в миллионы долларов.

В марте текущего года Гричишкин пошел на сделку со следствием и признал вину. Фигурантами данного дела являются еще несколько человек - граждане РФ, Литвы, Эстонии.