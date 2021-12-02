В странах ЕАЭС появится единая система овощехранилищ

В странах ЕАЭС разрабатывается концепция единой товаропроводящей сети, которая поможет повысить уровень продовольственной безопасности стран "пятерки" и минимизировать рост цен на продукты, который наблюдается во всем мире второй год.

Кроме того, это позволит нарастить экспорт в третьи страны и увеличить внутренний товарооборот между странами ЕАЭС, заявил в рамках Евразийского конгресса министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян.

У ЕАЭС второе место в мире по площади земель сельхозназначения, отличное географическое положение, есть кадры и технологии. То есть потенциал для увеличения сельхозпроизводства огромен. Чтобы доставка товара от поля до прилавка стоила минимума средств и времени, союзу и требуется единая товаропроводящая сеть - из общих распределительных центров, создания единых "зеленых" коридоров на всем пространстве союза. Это требует значительных ресурсов, отметил Артак Камалян. По его словам, концепция разрабатывается ЕЭК совместно с Евразийским банком развития (ЕАБР). Ожидается, что ее конкретные параметры станут понятны уже в первом квартале 2022 года.

Выгода этого проекта очевидна. По данным ЕАБР, у ЕАЭС более 480 млн га земель сельхозназначения. При этом под боком рынок сбыта в виде более 3 млрд населения. Сейчас на этапе хранения и транспортировки теряется до 40% продукции. Своих овощехранилищ недостаточно: в России их около 40% от потребности, в Республике Казахстан - около 25%. Создание единой сети позволит обеспечить продовольственную безопасность для 228 млн человек, увеличить производство продовольствия на 5-7%, обеспечить рост товарооборота в АПК на 30%.

По словам директора компании "Национальная логистическая сеть" (основной оператор программы реализации товаропроводящей цепи в Казахстане) Михаила Филиппова, чтобы эффект такого масштабного проекта был ощутим, нужно поэтапно решить три главные проблемы. Главная - обеспечить доступ к рынку сбыта со стороны сельхозтоваропроизводителей.

Сейчас торговые сети не могут работать напрямую с фермерами любой Средне-азиатской страны - у ретейла нет гарантий объемов и качества. Агрологистические центры должны решить проблему фундаментального недоверия между сбытом и производителем. Ведь такие центры - не только хранилища с современными технологиями. Это целая экосистема из сопутствующих стандартов, центры обеспечивают калибровку, упаковку, доставку продукции без посредников. При этом вся информация доступна на единой информационной платформе.

Вторая проблема, которую решает создание подобных сетей - нехватка оборотных средств. Сейчас из-за этого аграрии пытаются продать урожай быстрее прямо с поля и, значит, по бросовым ценам через посредников. Но решение первой проблемы автоматом решает вторую проблему, говорит Филиппов. Как только налаживается доверие между сетями и продавцами, уже можно разговаривать о форвардных сделках, привлекать сети, чтобы субсидировать семенной фонд и т.д. Вслед за этим решается и третья проблема - высоких потерь урожая. Потому что, как только появляется канал сбыта и решается финансовая проблема, сразу добавляются в работе сельхозпроизводителей агроконсалтинг, решаются вопросы с поставкой нужных удобрений, выбора подходящих семян.