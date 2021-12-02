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02.12.2021 16:13
Рубрика: Экономика

В странах ЕАЭС появится единая система овощехранилищ

Текст: Татьяна Карабут
В странах ЕАЭС разрабатывается концепция единой товаропроводящей сети, которая поможет повысить уровень продовольственной безопасности стран "пятерки" и минимизировать рост цен на продукты, который наблюдается во всем мире второй год.
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Кроме того, это позволит нарастить экспорт в третьи страны и увеличить внутренний товарооборот между странами ЕАЭС, заявил в рамках Евразийского конгресса министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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У ЕАЭС второе место в мире по площади земель сельхозназначения, отличное географическое положение, есть кадры и технологии. То есть потенциал для увеличения сельхозпроизводства огромен. Чтобы доставка товара от поля до прилавка стоила минимума средств и времени, союзу и требуется единая товаропроводящая сеть - из общих распределительных центров, создания единых "зеленых" коридоров на всем пространстве союза. Это требует значительных ресурсов, отметил Артак Камалян. По его словам, концепция разрабатывается ЕЭК совместно с Евразийским банком развития (ЕАБР). Ожидается, что ее конкретные параметры станут понятны уже в первом квартале 2022 года.

Выгода этого проекта очевидна. По данным ЕАБР, у ЕАЭС более 480 млн га земель сельхозназначения. При этом под боком рынок сбыта в виде более 3 млрд населения. Сейчас на этапе хранения и транспортировки теряется до 40% продукции. Своих овощехранилищ недостаточно: в России их около 40% от потребности, в Республике Казахстан - около 25%. Создание единой сети позволит обеспечить продовольственную безопасность для 228 млн человек, увеличить производство продовольствия на 5-7%, обеспечить рост товарооборота в АПК на 30%.

По словам директора компании "Национальная логистическая сеть" (основной оператор программы реализации товаропроводящей цепи в Казахстане) Михаила Филиппова, чтобы эффект такого масштабного проекта был ощутим, нужно поэтапно решить три главные проблемы. Главная - обеспечить доступ к рынку сбыта со стороны сельхозтоваропроизводителей.

Сейчас торговые сети не могут работать напрямую с фермерами любой Средне-азиатской страны - у ретейла нет гарантий объемов и качества. Агрологистические центры должны решить проблему фундаментального недоверия между сбытом и производителем. Ведь такие центры - не только хранилища с современными технологиями. Это целая экосистема из сопутствующих стандартов, центры обеспечивают калибровку, упаковку, доставку продукции без посредников. При этом вся информация доступна на единой информационной платформе.

Фото: istock
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Вторая проблема, которую решает создание подобных сетей - нехватка оборотных средств. Сейчас из-за этого аграрии пытаются продать урожай быстрее прямо с поля и, значит, по бросовым ценам через посредников. Но решение первой проблемы автоматом решает вторую проблему, говорит Филиппов. Как только налаживается доверие между сетями и продавцами, уже можно разговаривать о форвардных сделках, привлекать сети, чтобы субсидировать семенной фонд и т.д. Вслед за этим решается и третья проблема - высоких потерь урожая. Потому что, как только появляется канал сбыта и решается финансовая проблема, сразу добавляются в работе сельхозпроизводителей агроконсалтинг, решаются вопросы с поставкой нужных удобрений, выбора подходящих семян.

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