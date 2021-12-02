В Турции на фоне рекордного падения лиры сменили министра финансов

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган сменил министра финансов и казначейства. Место Лютфи Эльвана занял Нуреддин Небати, который был заместителем руководителя ведомства.

Утром 1 декабря лира в очередной раз обновила исторический минимум - 13,71 за один доллар. После этого турецкий ЦБ объявил о проведении прямых валютных интервенций "по причине нездорового ценообразования, которое наблюдается в отношении валютных курсов".

С начала года национальная валюта Турции подешевела на 70 процентов. В январе за доллар давали 7,3 лиры, напоминает ТАСС.