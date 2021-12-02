Верховный суд России подготовил законопроект, разрешающий взыскивать во внесудебном порядке налоговые долги с граждан. Об этом сообщил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев на проходящем в режиме видеосвязи заседании Совета судей РФ.

Как напомнил глава Верховного суда, сейчас такая процедура действует в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

"За 9 месяцев этого года мировые судьи рассмотрели 2 миллиона дел о выдаче судебных приказов для взыскания налоговых задолженностей с граждан. При этом возражения должников поступили только в отношении 5 процентов судебных приказов о взыскании налоговой задолженности", - рассказал Вячеслав Лебедев.

Напомним, судебный приказ является упрощенной процедурой, применяемой в ситуациях, когда по поводу долга нет спора. Если же какая-то сторона возражает, то судебный приказ отменяется. Как уточняет РИА Новости, ссылаясь на слова Вячеслава Лебедева, законопроектом предлагается предоставить право должникам в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменное возражение. При поступлении такого возражения взыскание может быть осуществлено только в судебном порядке. Если же возражений нет, то долг будет взыскан.