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02.12.2021 17:07
Рубрика: Общество

Ученые подтвердили влияние кофеина на внимание, зрение и реакцию

Текст: Юлия Мякишева

Ученые университетов Ватерлоо и Гранады исследовали влияние кофеина на динамические зрительные навыки и пришли к выводу, что он повышает внимательность и точность обнаружения движущихся объектов, улучшает время реакции. Исследование опубликовано в журнале Psychopharmacology.

Фото: iStock
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Как передает пресс-служба университета Ватерлоо, к моменту исследования ученые уже знали, что кофеин увеличивает скорость быстрых движений глаз, и захотели изучить, как именно кофеин улучшает визуальную обработку и облегчает обнаружение движущихся объектов. Для этого они тестировали динамическую остроту зрения.

Так, два дня половина участников принимала капсулу кофеина, а вторая половина - плацебо. Потом участники прошли компьютерный тест, с помощью которого у них измерили остроту динамического зрения до и через час употребления кофеина. Отмечено, что в обычной жизни участники мало употребляют напитки, содержащие это вещество.

Исследователи обнаружили, что участники, которые приняли кофеин, показали большую точность и более высокую скорость при определении движущихся стимулов. Вещество положительно повлияло на принятие решение, скорость движения глаз и способность отличать объекты, которые слабо отличаются по яркости от фона. Так, употребление кофеина повышает бдительность и чувство бодрствования.

По словам доктора Кристин Далтон из университета Ватерлоо, употребление кофеина повышает бдительность и чувство бодрствования, что особенно важно для решения повседневных задач: вождения, езды на велосипеде, занятий спортом.

Общество Наука

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