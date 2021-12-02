Володин переизбран председателем Парламентского собрания РФ и Беларуси

Председатель Госдумы Вячеслав Володин переизбран председателем Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Решение было принято в ходе заседания собрания, которое проходит в Минске.

Володин участвует в заседании в рамках своего первого официального зарубежного визита в качестве председателя Госдумы после избрания нового созыва.

Как отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, парламентарии Союзного государства хорошо знают Вячеслава Володина как авторитетного государственного, политического деятеля. "Этот человек - последовательный сторонник белорусско-российской интеграции, патриот своей Родины", - подчеркнул он.

Белорусский спикер отметил, что под руководством Володина Парламентское собрание выступило проводником многих инициатив и начинаний.

Также в ходе заседания был утвержден новый состав российской депутации, сформированный после думских выборов и изменения состава Совета Федерации. Заместителем Володина был избран первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.