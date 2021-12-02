Вышел трейлер масштабной военной драмы "Крылья над Берлином"

На YouTube-канале кинокомпании "Каропрокат" представлен трейлер масштабной российской патриотической военной драмы "Крылья над Берлином". Поставил ленту Константин Буслов.

Расскажет картина историю подвига летчиков 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Преображенским. У них была сложнейшая боевая задача - нанести первые бомбовые удары по Берлину, столице фашистской Германии

Сценарий фильма создали Алексей Бородачёв и Анатолий Усов ("Примите телеграмму в долг", "Счастливая, Женька!"), работавшие с Бусловым над "Калашниковым".

В ролях - Сергей Пускепалис, Максим Битюков, Гела Месхи, Александр Метёлкин, Сергей Гилев, Евгений Антропов, Николай Козак.

В кино - с 28 апреля.