Новости

Джиллиан Андерсон сыграет в фильме Netflix "Бледно-голубой глаз" 12:18
Коби Смолдерс вернется к роли Марии Хилл в "Секретном вторжении" 11:44
Появился трейлер "Туриста" с Джейми Дорнаном 11:13
Умер исполнитель "Русского танго" и "Танго Конго" Великий Жожо 10:55
Вышел русский трейлер фильма о жизни и творчестве поэта Дилана Томаса 10:51

Вышел трейлер масштабной военной драмы "Крылья над Берлином"

Новости
    02.12.2021, 11:06
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Кинокомпания Каропрокат Фото: youtube.com/ Кинокомпания Каропрокат
Фото: youtube.com/ Кинокомпания Каропрокат

На YouTube-канале кинокомпании "Каропрокат" представлен трейлер масштабной российской патриотической военной драмы "Крылья над Берлином". Поставил ленту Константин Буслов.

Расскажет картина историю подвига летчиков 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Преображенским. У них была сложнейшая боевая задача - нанести первые бомбовые удары по Берлину, столице фашистской Германии

Сценарий фильма создали Алексей Бородачёв и Анатолий Усов ("Примите телеграмму в долг", "Счастливая, Женька!"), работавшие с Бусловым над "Калашниковым".

В ролях - Сергей Пускепалис, Максим Битюков, Гела Месхи, Александр Метёлкин, Сергей Гилев, Евгений Антропов, Николай Козак.

В кино - с 28 апреля.

Новости

Умер гуру электронной и экспериментальной музыки Элвин Лусье 10:42
Опубликован отрывок из фильма "King's Man: Начало" 10:26
Алек Болдуин заявил, что не стрелял на съемках "Ржавчины" 01.12.2021
Вышел новый трейлер четвертой "Матрицы" с Лоуренсом Фишборном 01.12.2021
⧣ Россия
Фото: www.kinopoisk.ru
Вышел трейлер второго сезона сериала "Последний министр" 01.12.2021
Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище 01.12.2021
От COVID-19 умерла участница "Битвы экстрасенсов" Ольга Седова 01.12.2021
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Альфи возвращается: появился новый тизер финала "Острых козырьков" 01.12.2021
Появился трейлер восьмой части "Елок" 01.12.2021
Вышел новый трейлер продолжения "Секса в большом городе" 01.12.2021
⧣ историческое кино
Фото: kinopoisk.ru
Ридли Скотт обвинил в провале "Последней дуэли" миллениалов 23.11.2021
Стала известна дата начала съемок фильма Ридли Скотта о Наполеоне 22.11.2021
"Вечные" вторую неделю лидируют по сборам в России и СНГ 22.11.2021