Windows начала мешать установке Google Chrome

Пользователи Windows столкнулись с неожиданной проблемой. При попытке загрузить Chrome через фирменный браузер Edge они видят всплывающее окно с сообщением о том, что веб-обозреватель от Microsoft работает на той же технологии, что и продукт Google, но при этом безопаснее.

Кроме того, во всплывающем сообщении от Edge может содержаться легкая издевка: "Этот браузер как будто бы из 2008! Вы знаете, что нового? Microsoft Edge".

Сайт Neowin также отмечает, что при запросе "download browser" поисковая система Bing, принадлежащая Microsoft, отвечает: "Не нужно скачивать новый веб-браузер. Microsoft рекомендует использовать Edge". Впрочем, эти сообщения не мешают загрузить Chrome.

Google Chrome на сегодняшний день является самым популярным браузером на планете - по данным StatCounter, его доля превышает 64 процента. Чуть больше 19 процентов приходится на Apple Safari, Edge занимает 4,19 процента рынка, а Firefox - 3,91 процента.