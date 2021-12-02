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Windows начала мешать установке Google Chrome

Текст:   Антон Благовещенский
02.12.2021,  
17:18
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Пользователи Windows столкнулись с неожиданной проблемой. При попытке загрузить Chrome через фирменный браузер Edge они видят всплывающее окно с сообщением о том, что веб-обозреватель от Microsoft работает на той же технологии, что и продукт Google, но при этом безопаснее.

Кроме того, во всплывающем сообщении от Edge может содержаться легкая издевка: "Этот браузер как будто бы из 2008! Вы знаете, что нового? Microsoft Edge".

Сайт Neowin также отмечает, что при запросе "download browser" поисковая система Bing, принадлежащая Microsoft, отвечает: "Не нужно скачивать новый веб-браузер. Microsoft рекомендует использовать Edge". Впрочем, эти сообщения не мешают загрузить Chrome.

Во всех Windows обнаружена опасная ошибка, и спасения пока нет

Google Chrome на сегодняшний день является самым популярным браузером на планете - по данным StatCounter, его доля превышает 64 процента. Чуть больше 19 процентов приходится на Apple Safari, Edge занимает 4,19 процента рынка, а Firefox - 3,91 процента.

Google
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