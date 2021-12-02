Захарова назвала вступление Украины в НАТО "красной линией"

Вступление Украины в НАТО для России было бы "красной линией", а втягивание Киева в военную повестку альянса чревато серьезными негативными последствиями. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.

Захарова напомнила, что после окончания "холодной войны" Москву заверяли, что военные силы альянса не продвинутся в восточном направлении. Но эти обещания не были выполнены.

"Убеждены, что единственный вариант разрешения сложившейся ситуации - совместная разработка долгосрочных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России", - сказано также в сообщении.