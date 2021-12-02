Захарова сделала замечание журналистке из Грузии за вопрос на английском

На пресс-подходе главы МИД РФ Сергея Лаврова в Стокгольме журналистка грузинского канала "Рустави 2" Тамара Нуцубидзе, попыталась задавать министру вопрос на английском​​​. Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила представительницу прессы говорить по-русски, передает РИА Новости.

"Тамара, извините пожалуйста, вы когда просили принять участие в конференции, вы говорили по-русски", - напомнила Захарова.

Нуцубидзе пыталась настаивать на своем желании общаться по-английски, но Захарова указала, что на мероприятии присутствует множество российских журналистов, поэтому корректнее было было бы выбрать именно этот язык для понимания.