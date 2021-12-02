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02.12.2021 09:21
Рубрика: Экономика

ЖКХ и строительство перейдут на использование вторсырья

Текст: Алексей Дуэль
В строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и при благоустройстве территорий увеличится применение вторичных материальных ресурсов. Проработать этот вопрос вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минстрою, Минприроды и ППК "Российский экологический оператор". Отчитаться о результатах министерства и компания должны к 15 декабря.

"Мы решим фундаментальную задачу в сфере обращения со всеми отходами, - пояснила вице-премьер. - Не только бытовыми, но и промышленными. Чтобы не накапливать более 8 млрд тонн таких отходов, мы создадим комплексную систему вовлечения в оборот вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности". По словам Виктории Абрамченко, будет предусмотрен комплекс мер, начиная от регулирования использования вторичных ресурсов до введения экономических стимулов, направленных на сокращение производства продукции с наименьшим коэффициентом переработки.

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Такая инициатива станет частью проекта "экономика замкнутого цикла" в рамках стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года, добавила Абрамченко. Основная задача сделать так, чтобы отходы не превращались в кучу мусора, а снова становились ресурсами, нужными для экономики.

По экспертным оценкам, использование вторичных материальных ресурсов могут сформировать до 1 трлн долларов добавленной стоимости в мировой экономике к 2025 году. Сейчас в мире только 9% материалов используют повторно. По замыслу правительства, к 2030 году в России эта цифра должна стать больше 40%.

Экономика ЖКХ Правительство Вице-премьеры

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