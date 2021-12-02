Астрономы обнаружили двойные звезды из давних предсказаний

Международная команда астрономов впервые обнаружила и описала новый для науки тип двойной звезды, существование которого давно предсказывали теоретики. Открытие подтвердило теорию о том, что во Вселенной существует крайне редкий тип звезд, которые формировались по своим законам.

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а коротко о нем рассказывается на сайте Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Исследователи сосредоточили свое внимание на поисках давно предсказанного типа двойных звезд, существование которых до последнего времени на практике никто не мог подтвердить.

Более того, до сих пор считалось, что подобные звезды в реальности существовать не могут, поскольку их возраст должен превышать возраст самой Вселенной. А это, согласно нашему пониманию, попросту невозможно.

Однако именно новый класс звезд из давних предсказаний теоретиков и описала в своем исследовании команда во главе с Каримом Эль-Бадри. Обнаружить его удалось с помощью телескопа Шейна в обсерватории Лик в Калифорнии. Кроме того, для подтверждения данных и идентификации других подобных объектов ученые использовали несколько астрономических обзоров.

"Мы получили первое физическое доказательство существования новой для науки популяции переходных двойных звезд, - говорит Эль-Бадри. - Это захватывающее открытие - это то самое недостающее звено эволюции в моделях двойного звездообразования, которые мы искали".

Ученые поясняют, что звезда после своей "смерти" с вероятностью 97 процентов превращается в белого карлика. Однако теоретики давно предсказали, что в редких случаях звезда может стать необычным белым карликом с чрезвычайно малой массой. В теории такие звезды получили обозначение ELM. Считается, что их масса не дотягивает даже до трети массы нашего Солнца.

До сих пор они представляли собой почти неразрешимую загадку. Согласно принятым расчетам звездной эволюции, возраст звезд типа ELM должен превышать 13,8 миллиарда лет. Но они же не могут быть старше Вселенной! "Вселенная еще недостаточно стара, чтобы образовать эти звезды в результате нормальной эволюции", - поясняет Эль-Бадри.

Предыдущие теоретические исследования привели ученых к единственному выводу, который укладывается в возрастные рамки эволюции таких звезд. Объяснение заключается в том, что единственный способ формирования белого карлика типа ELM - это помощь в данном процессе со стороны его компаньона. Гравитационное притяжение от ближайшего соседа может быстро "разъедать звезду".

Расчеты показали, что при таких условиях стать белым карликом типа ELM звезда может менее чем за 13,8 миллиарда лет, то есть она младше Вселенной, что укладывается в наше понимание.

Теорию оставалось только подтвердить на практике, и в новой работе астрономы пишут, что им удалось это сделать. Они обнаружили загадочных белых карликов типа ELM, соседями которых являются обычные белые карлики. Новые данные космической обсерватории Gaia помогли исследователям сузить изначально обширный круг претендентов с одного миллиарда до 50-ти звезд.

"Стратегия отбора сработала - 100 процентов кандидатов оказались теми звездами типа ELM, находящимися в переходной фазе, которых мы искали, - говорит Эль-Бадри. - Они оказались более раздутыми, чем звезды типа ELM, находящиеся на заключительной стадии своей эволюции".

По его словам, гравитационное притяжение другой звезды искажает их правильную сферическую форму, поэтому они приобретают форму яйца. На сегодня ученые обнаружили уже 13 звезд, находящихся в переходной стадии. Это означает, что они все еще теряют массу по сравнению с своими компаньонами. В ходе исследования также было обнаружено восемь звезд, которые уже дошли до предела и больше не теряют свою массу.