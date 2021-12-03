Агентство ЕС: "омикрон" будет доминировать в Европе минимум до весны

В четверг агентство ЕС по контролю за инфекционными заболеваниями предупредило, что штамм "омикрон" может стать доминирующим в Европе в течение нескольких месяцев, то есть, как минимум до весны.

В заявлении Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) говорится о том, что есть все признаки того, что "омикрон" может вызвать более половины всех случаев SARS-CoV-2 в ЕС и Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) в течение следующих нескольких месяцев, Эксперты ссылаются на результаты математического моделирования.

Ранее Мария Ван Керхове, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявила, что дополнительные данные о заразности нового штамма будут доступны в течение нескольких дней. По оценке экспертов, предварительные данные свидетельствуют о существенном преимуществе "омикрона" по сравнению с дельта-вариантом.

Согласно последним данным, уже в 27 странах выявлены 352 случая заражения "омикроном". 70 из них - в 13 странах ЕС и ЕЭЗ, а также в Норвегии, Исландии и Лихтенштейне. Глава ECDC Андреа Аммон пояснила, что "остается большое количество факторов, которые могут изменить динамику ситуации".