"Алмаз-Антей" покажет на медвыставке роботизированные экзоскелеты

Концерн "Алмаз - Антей" представит на международной выставке "Здравоохранение-2021" высокотехнологичное медицинское оборудование для рентгенодиагностики, хирургии, терапии и реабилитации, а также ряд инновационных IT-решений в сфере здравоохранения. Как сообщили в пресс-службе корпорации, оборудование и решения разработаны и созданы предприятиями, входящими в интегрированную структуру концерна.

В частности, на стенде концерна представят рентгенодиагностический телеуправляемый комплекс с томосинтезом Р-600 "Полидиагност", универсальный рентгенографический аппарат Р-600 "Униарм-флюорограф", цифровой флюорографический аппарат Р-600 "Флюоро". Кроме того, "Алмаз - Антей" представит систему телемедицинских консультаций "МультиТелеРад" с модулем для ранней диагностики коронавируса, а также комплекс хирургической навигации для проведения нейрохирургических операций.

Кроме того, участник форума смогут ознакомиться с системой мониторинга болевого стресса пациентов, роботизированными экзоскелетами для реабилитации пациентов с нарушением подвижности нижних конечностей.