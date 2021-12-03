Анастасия Ракова объяснила причины успеха Москвы в борьбе с пандемией

Москва наладила эффективную систему взаимодействия в социальной сфере с регионами, федеральными структурами, частным сектором и НКО. Это стало ключевым фактором в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ:

"Практически два года весь мир борется с коронавирусной инфекцией и по сути живет под бесконечным прессом, гнет которого ощущает каждый из нас. В этих условиях никакая система здравоохранения, никакое государство не смогло бы справиться, если бы не колоссальная коллаборация, взаимодействие всех структур. Первое, о чем хочу сказать, - о координации медиков. Буквально за считанные дни федеральные, частные, региональные, муниципальные медорганизации, узкопрофильные, многопрофильные - все объединились и позволили сформировать беспрецедентную систему медицинской помощи, развернуть в Москве 28 тысяч коек буквально за несколько недель. Благодаря усилиям всех, в том числе и лабораторной службы, объединяющей 600 различных учреждений, удалось создать уникальную единую систему на всю Москву".

Параллельно с этим на поддержку медицины были ориентированы остальные направления социальной сферы. В частности, сотрудники центров госуслуг "Мои Документы" стали помогать в административных функциях в медицинских лабораториях.

Сотрудники соцзащиты принимали на горячей линии по коронавирусу заявки на социальную помощь от жителей, находящихся на самоизоляции. Они оказывали различные услуги - от покупки продуктов и лекарств до выгула собак и доставки дров. Социальные работники взяли на себя функционал по организации, обеспечению и информированию в резервных госпиталях.

"В процессе такой совместной работы роль сотрудников социальной защиты и центров госуслуг постепенно трансформировалась. Их задачей стало снять с медиков административную и организационную нагрузку и работать с заболевшими. Медики уже не могут работать с болеющими в легкой форме, как раньше, потому что на это просто не остается времени. Но кто-то должен мониторить состояние их здоровья и при любом ухудшении привлекать медицину. Этим занялись сотрудники центров госуслуг и социальные работники. По сути дела, система перешла от клиента-гражданина к клиенту-врачу медицинской системы", - добавила заммэра.

Из-за перераспределения работы социальных служб городу оказалась необходима помощь волонтеров и некоммерческого сектора.

В первые недели пандемии была создана волонтерская акция #МыВместе. Добровольцы пришли на помощь людям старшего поколения, которые в период самоизоляции должны были оставаться дома. Более 23 тысяч новых волонтеров присоединились к сообществу и уже более 150 тысяч раз помогли москвичам с доставкой продуктов, лекарств и товаров первой необходимости.

Объединение многодетных семей города Москвы оказывало поддержку многодетным семьям, оставшимся на самоизоляции. Семьи получали продукты, напитки, товары личной гигиены и товары первой необходимости, а ко Дню матери почти 6 тысяч наборов было подарено московским многодетным мамам.

Для того чтобы продолжать поддерживать некоммерческие организации, в 2020 году в Конкурсе грантов "Москва - добрый город" появилась новая номинация для проектов, которые поддерживают граждан, пострадавших от последствий коронавируса. За два года было подано 53 заявки.

Также большую поддержку населению в пандемию оказали и коммерческие организации сферы услуг.

Московские предприниматели обеспечивают добровольцев защитными масками, антисептиками и автотранспортом. Торговые сети, рестораны и пекарни выделяют продуктовые наборы для одиноких пожилых людей и медработников.

Рестораны обеспечили врачей ковидных стационаров горячим питанием. Гостиницы предоставили врачам возможность проживания вблизи больниц с двухразовым питанием, услугами прачечной и парковкой автомобилей.

Организовать вакцинацию и экспресс-тестирование стало возможно благодаря ритейлу.

"Мы бы никогда не смогли развернуть такую беспрецедентно большую сеть пунктов вакцинации и экспресс-тестирования максимально удобно для горожан с минимальными затратами, если бы к нам не подключился ритейл, который взял на себя явно несвойственные ему функции - организацию очень сложных с точки зрения всех санитарно-эпидемиологических требований пунктов вакцинации. Благодаря этому появились такие крупные центры вакцинации как ГУМ, "Лужники", "Гостиный Двор", - заключила вице-мэр.