Ассоциация юристов сегодня назовет лучших юристов страны

Сегодня - в День юриста - Ассоциация юристов России проведет вручение Высшей юридической премии "Юрист года". Председатель правительства России Михаил Мишустин направил приветствие в адрес участников и организаторов торжественной церемонии.

"Сегодня высокой юридической награды будут удостоены по-настоящему уважаемые специалисты. Честность, справедливость, ответственность, преданность делу - эти качества отличают каждого из номинантов", - говорится в приветствии.

Председатель правительства РФ также отметил, что вручение премии - это символ того, что миссия юриста выполняется на самом высоком уровне.

"Вы многое делаете для повышения правовой культуры, совершенствования отечественного законодательства, вносите больший вклад в юридическую науку, правозащитную деятельность", - отметил Михаил Мишустин.

В свою очередь, председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев отметил вклад экспертов Ассоциации в развитии судебной практики.

"Ассоциация юристов России объединяет более 35 тысяч юристов, представлена во всех субъектах Российской Федерации и за свою относительно непродолжительную историю внесла существенный вклад в укрепление правовой основы деятельности юристов, в развитие всестороннего сотрудничества между ними, а также активно способствовала укреплению связей между юридической наукой, образованием и практикой", - говорится в его приветствии.

По словам председателя Верховного суда, "Ассоциация, включая в себя широкий круг юристов из разных сфер и отраслей права, обеспечивает баланс государственных и частных интересов при выработке предложений, направленных на совершенствование отечественной правовой системы, развитие институтов и укрепление экономики". Он подчеркнул, что "в своей деятельности Ассоциация не только осуществляет экспертную проработку программ, проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов, но и участвует в разработке рекомендаций по наиболее важным вопросам обеспечения защиты прав, свобод и интересов граждан и их доступа к правосудию.

"Проводимая ежегодно под эгидой Ассоциации церемония вручения высшей юридической премии "Юрист года" стала знаковым событием для всего юридического сообщества, а сама премия является признанием заслуг высококвалифицированных юристов перед обществом и государством. Выражаем искреннюю благодарность всем членам Ассоциации юристов России за активное участие в развитии отечественной правовой системы и упрочении демократических начал судопроизводства, за эффективное сотрудничество при решении актуальных вопросов судебной практики", - говорится в письме председателя Верховного суда РФ.

Председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко отметила, что именно от работников юридической отрасли во многом зависит обеспечение единого правового пространства нашего государства, упрочение демократических институтов, защита прав и свобод человека и гражданина.

"Ассоциация юристов России более 15 лет ведет продуктивную работу по широкому спектру направлений, участвует в решении приоритетных государственных задач, активно сотрудничает с международными организациями. Под эгидой Ассоциации проводятся представительные форумы, конгрессы и конференции, большое внимание уделяется повышению уровня профильного образования, привлечению инициативной и увлеченной молодежи, выявлению и применению лучших региональных практик", - говорится в приветствии Валентины Матвиенко.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что каждая номинация премии важна и актуальна. "Юрист года" - высшая юридическая премия Российской Федерации, учрежденная указом президента РФ. Она присуждается ежегодно 3 декабря, в профессиональный праздник юристов России - День юриста.

Присуждение премии осуществляется Ассоциацией юристов России. Отметим, что сегодня вручение премии состоится в тринадцатый раз. С учетом распространения новой коронавирусной инфекции торжественная церемония награждения пройдет в формате свободной от COVID-19 зоны.