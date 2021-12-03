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3 декабря 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8626)

Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. N 389-ФЗ "О внесении изменений в статью 10 Федерального закона "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статью 15 Федерального закона "О безопасности дорожного движения"

Дата подписания 29 ноября 2021 г.
Опубликован 3 декабря 2021 г.
Вступает в силу 10 декабря 2021 г.

Принят Государственной Думой 16 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 19 ноября 2021 года

Статья 1

Внести в статью 10 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5076; 2019, N 31, ст. 4415) следующие изменения:

1) пункт 8 части 4 изложить в следующей редакции:

"8) оформление регистрационного документа на транспортное средство (в том числе на базовое транспортное средство и шасси транспортного средства), перегоняемое в связи с его вывозом за пределы территории Российской Федерации либо перегоняемое к месту продажи или к конечному производителю и являющееся товаром, реализуемым юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими торговую деятельность.";

2) в части 5 слово "сопровождается" заменить словами ", оформление регистрационного документа в случаях, предусмотренных пунктом 8 части 4 настоящей статьи, сопровождаются".

Статья 2

Абзац первый пункта 3 статьи 15 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 2009, N 1, ст. 21; 2010, N 31, ст. 4196; 2018, N 32, ст. 5076; 2021, N 27, ст. 5159) дополнить словами ", на транспортные средства, со дня приобретения прав владельца которых не прошло десяти дней, а также на транспортные средства (в том числе на базовые транспортные средства и шасси транспортных средств), перегоняемые в связи с их вывозом за пределы территории Российской Федерации либо перегоняемые к местам продажи или к конечным производителям и являющиеся товарами, реализуемыми юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность".

Президент Российской Федерации В. Путин