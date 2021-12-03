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03.12.2021 16:12
Рубрика: Экономика

Автозаводы могут ощутить нехватку комплектующих

Текст: Евгений Гайва
Тысячи тонн грузов - комплектующие для автозаводов и скоропортящиеся продукты - застряли на границе с Китаем по пути в Россию. Китайская сторона с 3 декабря временно остановила вывоз товаров через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) Маньчжурия в Забайкальском крае. Сбои в доставке могут повлиять на автопроизводство в России, считают перевозчики.

Власти города Маньчжурия в Китае уведомили о закрытии границы накануне в письме министерству планирования и развития Забайкальского края. "Согласно решению Штаба по профилактике и контролю эпидемии города с 3 декабря 2021 г. на МАПП Манчьжурия будет временно приостановлен экспорт товаров в Россию", - говорится в письме. Такие меры призваны предотвратить и "взять под контроль" эпидемию в городе, пояснила китайская сторона. Несмотря на принятые ранее строгие меры, в КНР считают, что необходимо и дальше сокращать потоки людей, так как в инспекции проходящих грузов происходят частые перемещения персонала, что создает высокий риск передачи инфекции.

Фото: iStock
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Условия пропуска грузов будут корректироваться в зависимости от складывающейся ситуации. Как пояснили "РГ" в Ассоциации международных автоперевозчиков, пока никто не может сказать, как долго будет действовать запрет. Автомобильный пропускной пункт в Забайкальске - один из основных. В день через него проходило около 70 автопоездов, которые в совокупности перевозили около 1,5 тысячи тонн грузов. Номенклатура грузов разнообразна и включает промышленные товары, строительные материалы, товары народного потребления, продукты, отметил представитель автоперевозчиков. Больше всего задержка на границе скажется на получателях скоропортящихся грузов и автозаводах.

Скоропортящиеся грузы находятся в рефрижераторах. Однако охлаждение будет работать, пока не закончится топливо. А недостаток комплектующих деталей может повлиять на работу конвейерного производства. Как пояснил представитель автоперевозчиков, основную массу грузов перевозят российские компании. Они завезли в Китай пустые полуприцепы, тягачи вернулись в Россию. Загруженные полуприцепы уже не могут своим ходом уехать на другие пункты пропуска.

По словам представителя одной из транспортных компаний, сейчас к пункту пропуска движутся еще сотни автомобилей. Задержки поставок комплектующих могут повлиять на автопроизводителей, считает партнер аналитического агентства "Автостат", автоэксперт Игорь Моржаретто. В России есть сборочные производства китайских автомобилей. Например, в Туле собирают модели Haval. Однако грузы продолжают идти поездами в контейнерах. Так что, возможно, закрытие погранпункта для автоперевозок не сильно скажется на российских автопроизводителях, добавил эксперт.

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