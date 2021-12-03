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03.12.2021 13:26
Рубрика: Общество

Больные тяжелым псориазом не могут получить инвалидность и доступ к препаратам

Текст: Ирина Невинная
Более 62,8% пациентов с диагнозом "тяжелый, рецидивирующий распространенный псориаз" не знают, что они могут получить инвалидность, а вместе с ней медицинскую помощь с применением самых современных методов терапии. Более того, опрос показал, что в 2021 году почти половина (48%) людей с заболеваниями кожи не смогли попасть к профильному врачу и 39% не смогли пройти лечение в стационаре. Большинство (93,8%) пациентов c тяжелым и среднетяжелым псориазом заявили, что лечащий врач не направлял их на медико-социальную экспертизу для освидетельствования и установления инвалидности в связи с псориазом и/или псориатическим артритом. Результаты исследования представила Межрегиональная благотворительная общественная организация "Кожные и аллергические болезни" на круглом столе в Общественной палате.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Мы видим, что псориаз - одно из наиболее распространенных заболеваний, относящихся к аутоиммунным или иммуновоспалительным. Почти каждый больной по истечении времени при неэффективной терапии может получить осложнение - псориатический артрит, который, в свою очередь, при отсутствии эффективного лечения с высокой долей вероятности приводит к тяжелой инвалидности", - рассказал директор "Центра Социальной Экономики" Руслан Древаль.

Фото: iStock
Как помочь больному с тяжелым псориазом

Такие осложнения, по статистике, развиваются у каждого пятого больного. Эксперт отметил, что если проанализировать траты государства на лечение и социальную поддержку больных с запущенным псориазом, станет ясно, что намного выгоднее обеспечить доступное лечение на ранней стадии заболевания. "Это снизит косвенные потери, которые формируются из затрат государства на выплаты по инвалидности, оплату временной нетрудоспособности, на смертность", - отметил эксперт.

Пациенты с псориазом имеют право на установление инвалидности в соответствии с Приказом Минтруда России от 27.08.2019 №585н. Как пояснила руководитель общественной организации "Кожные и аллергические болезни" Олеся Мишина, действующее на сегодняшний день нормативное регулирование установления и продления статуса "инвалид" для пациентов с псориазом и псориатическим артритом "не отражают полностью особенностей терапии и течения данного заболевания в соответствии с существующей практикой и клиническими рекомендациями, что приводит к ограничению прав граждан на получения необходимой социальной помощи". Не случайно доля пациентов, оформивших инвалидность, невелика. В России на данный момент зарегистрировано всего 11 311 человек (как взрослых, так и детей), получивших инвалидность в связи с псориазом и псориатическим артритом.

В ходе обсуждения в рамках круглого стола одна из участниц дискуссии, пациентка из Республики Татарстан, болеющая псориазом с 2009 года с поражением кожи 75-80%, сообщила, что ей не удается получить даже направление на медико-социальную комиссию, и в качестве основного аргумента к отказу терапевт привела тот факт, что женщина "еще может ходить и себя обслуживать, поэтому ей инвалидность не полагается". Другой участник обсуждения, 34-летний пациент из Краснодарского края, наблюдающийся в краевом КВД, несмотря на многолетние усилия (болеет с 2007 года), получает отказ на бесплатное обеспечение дорогостоящими препаратами по той причине, что он пока не имеет статус "инвалид" и может самостоятельно передвигаться.

Исследования показали, от чего зависит успех лечения псориаза
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