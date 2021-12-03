ЦБ сообщил о сокращении прибыли страховщиков до налогообложения

Прибыль до налогообложения российских страховщиков за январь-сентябрь этого года сократилась на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 189,7 млрд рублей, следует из "Обзора ключевых показателей деятельности страховщиков".

По данным регулятора, почти половина прибыли пришлась на пять крупных компаний.

"Снижение прибыли произошло за счет сокращения результата от инвестиционной деятельности, вызванного снижением "доходов за вычетом расходов от операций с иностранной валютой" по причине отрицательной переоценки валютных активов по итогам девяти месяцев 2021 года и высоких доходов по этой категории в аналогичном периоде прошлого года на фоне ослабления рубля", - говорится в обзоре.

Из-за сокращения прибыли снизилась и рентабельность страховых компаний. Тем не менее она все равно остается на высоком уровне, заключили в ЦБ.