Цены билетов на поезда из Беларуси в Россию будут меняться в зависимости от даты

В целях повышения привлекательности пассажирских перевозок и снижения тарифных нагрузок Белорусская железная дорога открывает с 12 декабря продажу билетов в купейные вагоны и беспересадочные вагоны СВ, курсирующих в сообщении с Союзным государством, по системе динамического ценообразования.

Этот проект, пояснили в БЖД, осуществляется совместно с ОАО "РЖД". А основными критериями при формировании тарифа с использованием данной системы, уточнили железнодорожники, являются уровень процента занятости мест в вагоне соответствующего типа и сроки приобретения проездных документов пассажирами. По мере роста процента заполняемости вагона стоимость проезда постепенно возрастает.

Причем, пересчет коэффициентов занятости выполняется в онлайн-режиме при каждом новом оформлении или возврате проездных документов. Система предусматривает как максимальную скидку до 24 процентов (в зависимости от маршрута следования пассажира) за 60 (45) дней до отправления конкретного поезда, так и надбавку в размере восьми процентов при оформлении проезда менее чем за три часа до отправления поезда и загрузке вагона свыше 81 процента.

Кстати, при формировании стоимости проезда в указанных поездах отменяется применение скидок/надбавки в зависимости от сроков продажи проездных документов и скидки при одновременной оплате проезда в направлении "туда и обратно. Также не распространяется действие динамического тарифа при проезде организованных групп пассажиров, предупредили в БЖД. При этом сохраняется применение скидки в десять процентов при условии проезда индивидуальных пассажиров в плацкартных вагонах на боковых местах. Правда, кроме поезда №2/1 Минск - Москва.

Более подробную информацию о графике движения поездов, стоимости и правилах проезда путешественникам предлагают получить на сайте БЖД, с помощью официального мобильного приложения "БЧ. А поддержка пассажирам, находящихся за пределами Синеокой, оказывается по телефону +375 222 39 25 47.