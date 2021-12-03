Чекунков предложил принять закон о северном завозе

Прописать в законах механизм и параметры северного завоза, а также законодательно закрепить само это понятие предложил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, выступая на XI международном форуме "Арктика: Настоящее и будущее".

По словам Чекункова, северный завоз - один из приоритетов работы в Арктической зоне. Но это понятие не оформлено законодательно. У поставок в Арктику нет приоритета. Логичнее было бы законодательно закрепить приоритеты поставок в Арктическую зону, чтобы потом не было необходимости в кризисных ситуациях, которые случаются, руками разруливать грузопотоки, считает Чекунков.

Такая кризисная ситуация произошла в 2021 году, когда из-за логистических проблем и подорожания фрахта судов случились перебои с поставками энергоресурсов и товаров в Арктическую зону.