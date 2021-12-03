Диетолог Анна Дробышева назвала продукт молодости

Врач-диетолог, нутрициолог (специалист по здоровому питанию) Анна Дробышева рассказала РИА Новости о чудесных свойствах киви.

По ее словам, этот фрукт содержит много витамина С, фолиевую кислоту и витамин В6. Такое сочетание стимулирует выработку коллагена в организме и препятствует раннему поседению волос. Если включать в свое ежедневное меню один маленький зеленый плод, можно долго оставаться молодым и красивым.

А главное, киви помогает предупредить сердечно-сосудистые заболевания и даже онкологию, заявила врач. Его кислоты сжигают жиры, и в сосудах не образуются холестериновые бляшки. А содержащийся в плодах калий необходим для нормальной работы сердца. Так что киви очень полезен для людей с нарушениями липидного обмена.

Навредить киви может людям с заболеваниями желудка (в острой стадии) и аллергикам.

В случае серьезных проблем со здоровьем - обязательно проконсультируйтесь с врачом.