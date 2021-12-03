Диетолог рассказала, как количество выпитой воды влияет на похудение

При оценке эффективности диеты при похудении необходимо учитывать количество выпитой воды. Об этом заявила в своем Instagram диетолог Светлана Фус.

"Как бы это странно не звучало, но чем меньше вы пьете, тем больше воды удерживается в организме. Это означает, что в те дни, когда ваш организм страдает от дефицита воды, ваш вес увеличивается. Поэтому следите за суточной нормой воды", - посоветовала специалист.

Другим важным фактором диетолог назвала оценку содержания жира в организме. "Следите не только за весом, но и за объемами. Помните, что вес - это только один из показателей", - отметила Фус.

Необходимо помнить, что при выборе любой диеты необходимо проконсультироваться со специалистами и врачами.