Диетологи назвали лучшие супы для похудения

По мере того, как становится холоднее, все больше хочется вкусной и сытной пищи. К сожалению, многие сытные зимние блюда, такие как макаронные изделия и сырные запеканки, не только высококалорийны, но и содержат огромное количество натрия, насыщенных жиров и рафинированных углеводов. Диетологи советуют употреблять в пищу легкие и малокалорийные супы, которые помогут вам утолить голод и похудеть.

Среди них выделяет морковно-имбирный суп-пюре. Морковь - не только отличный источник бета-каротина, витамина С и других важных питательных веществ, но и отличное дополнение к вашему плану похудения. Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что среди 16 наиболее употребляемых в пищу овощей морковь занимает пятое место в плане снижения веса у женщин. А данные исследования, опубликованного в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition, показали, что употребление имбиря связано с уменьшением соотношения талии к бедрам и большей потерей веса среди 473 исследованных взрослых, что делает комбинацию моркови и имбиря "нокаутом для потери веса".

Также полезным является тыквенный суп с добавлением тмина. Тыква, содержащая всего 63 калории и почти три грамма клетчатки на чашку, станет сытным дополнением к любому рациону питания. Согласно исследованию, опубликованному в The Journal of Nutrition, употребление дополнительных четырех граммов клетчатки в день вместе с низкокалорийной диетой группой лиц, страдающих ожирением, вызывало у них значительно большую потерю веса за шестимесячный период, чем одно лишь сокращение калорий. Еще одно исследование показало, что у женщин с избыточным весом и ожирением, которые добавляли шесть граммов порошка тмина в свой ежедневный прием пищи, снижался вредный холестерин, уменьшалось окружность талии. В конечном итоге, они потеряли значительное количество жировой массы. Когда вы смешиваете эти два ингредиента вместе в супе, вы получаете рецепт легкого похудения, констатирует портал eatthis.com. Диетологи также советуют сделать мисо-суп частью своего обычного рациона питания. Исследование, опубликованное в журнале Obesity Science and Practice, показало, что взрослые, которых попросили включить три порции соевого белка в свой ежедневный рацион в течение 12 месяцев, потеряли как вес, так и жировую массу. Более того, исследователи из университета Ньюкасла в Англии обнаружили, что клетчатка из морских водорослей может помочь снизить всасывание жира на целых 75 процентов, что делает мисо-суп с водорослями оптимальным для похудения.

Наконец, еще одним полезным для организма является суп из белой фасоли и капусты. Исследование 2020 года, опубликованное в Food Science & Nutrition, показало, что регулярное употребление супа из белой фасоли было связано со значительно большей потерей веса у испытуемых с ожирением в течение 35-дневного периода по сравнению с группой, которая не принимала его. В сочетании с капустой вы получите идеальный суп для похудения.