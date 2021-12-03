Диетологи назвали лучшие супы для похудения

Новости

Оператор фильма "Дорогие товарищи!" получил премию "Белый квадрат" 21:56
Президент США Джо Байден объяснил свой охрипший голос 21:23
"Зенит" потерял очки в матче против "Ростова" 21:18
Видео: В Сочи открылся горнолыжный сезон 21:16
Голикова назвала регионы с самым низким коллективным иммунитетом к COVID 21:13
За сутки 79 военнослужащих вылечили от коронавируса 21:08
ФСБ задержала сторонника ИГ в Калмыкии 20:47
Россиянин переизбран вице-президентом Международного комитета Фэйр Плей 20:15
Путин поздравил по телефону Жапарова с успешными парламентскими выборами 19:57
На военном мемориале в Мытищах почтили память Неизвестного солдата 19:56
Посол Антонов: Контакты Путина и Байдена помогут стабилизировать отношения 19:01
Стартовал пятый Всероссийский правовой диктант 18:55
Экстренно севший в Иркутске самолет попал в зону обледенения 18:47
Стали известны составы сборных России на Кубке мира по биатлону 18:41
ЦБ сообщил о сокращении прибыли страховщиков до налогообложения 18:35
В столице Германии запретили танцевать в ночных клубах из-за COVID-19 18:25
Песков ответил на вопрос о возможных новых антиковидных мерах 18:20
Борис Пиотровский выразил соболезнования в связи со смертью Нины Ургант 18:15
Михаилу Гусману вручили награду "За вклад в российскую культуру" 18:03
"Омикрон"-штамм коронавируса выявили уже в 38 странах 18:00
Москвичей предупредили о гололедице и снеге с дождем 17:50
Косачев предложил активизировать работу с "нерусскими" диаспорами за рубежом 17:47
В Москве поставят памятник погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву 17:44
Любимова: Уникальный талант позволил Нине Ургант найти свой путь в искусстве 17:21
Андрей Бочкарев: 2021 год в Москве станет рекордным по вводу жилья 17:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
03.12.2021 21:55
Рубрика: Общество

Диетологи назвали лучшие супы для похудения

Текст: Андрей Васильев

По мере того, как становится холоднее, все больше хочется вкусной и сытной пищи. К сожалению, многие сытные зимние блюда, такие как макаронные изделия и сырные запеканки, не только высококалорийны, но и содержат огромное количество натрия, насыщенных жиров и рафинированных углеводов. Диетологи советуют употреблять в пищу легкие и малокалорийные супы, которые помогут вам утолить голод и похудеть.

Фото: iStock
Диетолог рассказала, как количество выпитой воды влияет на похудение

Среди них выделяет морковно-имбирный суп-пюре. Морковь - не только отличный источник бета-каротина, витамина С и других важных питательных веществ, но и отличное дополнение к вашему плану похудения. Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что среди 16 наиболее употребляемых в пищу овощей морковь занимает пятое место в плане снижения веса у женщин. А данные исследования, опубликованного в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition, показали, что употребление имбиря связано с уменьшением соотношения талии к бедрам и большей потерей веса среди 473 исследованных взрослых, что делает комбинацию моркови и имбиря "нокаутом для потери веса".

Также полезным является тыквенный суп с добавлением тмина. Тыква, содержащая всего 63 калории и почти три грамма клетчатки на чашку, станет сытным дополнением к любому рациону питания. Согласно исследованию, опубликованному в The Journal of Nutrition, употребление дополнительных четырех граммов клетчатки в день вместе с низкокалорийной диетой группой лиц, страдающих ожирением, вызывало у них значительно большую потерю веса за шестимесячный период, чем одно лишь сокращение калорий. Еще одно исследование показало, что у женщин с избыточным весом и ожирением, которые добавляли шесть граммов порошка тмина в свой ежедневный прием пищи, снижался вредный холестерин, уменьшалось окружность талии. В конечном итоге, они потеряли значительное количество жировой массы. Когда вы смешиваете эти два ингредиента вместе в супе, вы получаете рецепт легкого похудения, констатирует портал eatthis.com. Диетологи также советуют сделать мисо-суп частью своего обычного рациона питания. Исследование, опубликованное в журнале Obesity Science and Practice, показало, что взрослые, которых попросили включить три порции соевого белка в свой ежедневный рацион в течение 12 месяцев, потеряли как вес, так и жировую массу. Более того, исследователи из университета Ньюкасла в Англии обнаружили, что клетчатка из морских водорослей может помочь снизить всасывание жира на целых 75 процентов, что делает мисо-суп с водорослями оптимальным для похудения.

Наконец, еще одним полезным для организма является суп из белой фасоли и капусты. Исследование 2020 года, опубликованное в Food Science & Nutrition, показало, что регулярное употребление супа из белой фасоли было связано со значительно большей потерей веса у испытуемых с ожирением в течение 35-дневного периода по сравнению с группой, которая не принимала его. В сочетании с капустой вы получите идеальный суп для похудения.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Путин поручил стимулировать долгосрочные сбережения граждан
Российские истребители сопроводили самолеты-разведчики США над Черным морем
Роспотребнадзор проверяет двух пассажиров из ЮАР, у которых обнаружен COVID
В Минцифры рассказали о переоформлении сертификатов переболевших COVID
Полиция возбудила дело после дорожного конфликта со стрельбой в Москве
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"