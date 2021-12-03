Дружба или позитив: Психолог назвала лучшее средство от стресса

Информационное пространство может усиливать негативное воздействие на современных людей. Постоянные психологические риски и нервозность может привести к немотивированной агрессии и нервным срывам, апатии и депрессии, а также постоянной тревожности.

"Психика человека, который привык жить в определенных рамках, школа-институт-работа или работа-дом-отпуск, испытывает значительные перегрузки. Пластичность нейронных связей в головном мозге не такая высокая, человеку сложно психологически справиться с возникающим давлением. Как результат возникает чувство тревожности", - сообщила aif.ru психолог Евгения Шепелева.

Однако психоэмоциональным состоянием можно научиться управлять, что позволит ослабить нервное напряжение.

"Важно анализировать ситуацию и устранять причины или хотя бы симптомы тревожности. Например, если дело в страхе потерять источник дохода, можно начать получать еще одно образование, которое позволит зарабатывать в любом случае", - считает эксперт.

Как правило, в 90 процентах случаях причины тревожности не имеют ничего общего с реальной безвыходностью.

"Чаще всего решение можно найти, и важно, чтобы рядом были люди, которые могут поддержать. Не позволяйте уму запугать вас, не стоит прокручивать неэффективные мысли в голове, рекомендует специалист", - убеждена Евгения Шепелева.

Однако если стресс и депрессия встречаются часто, то лучше обратиться к профессиональному психологу.