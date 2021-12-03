Эксперт объяснил, как защититься от мошенников в соцсетях

Россияне нередко становятся жертвами мошенничеств в соцсетях. Глава отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Яков Кравцов рассказал, как снизить эти риски.

Обычно преступники сначала изучают аккаунт жертвы, чтобы понять круг ее интересов.

"Если вы, например, любите автомобили и где-то разместили объявление о покупке машины, вполне вероятно, что вам поступит "выгодное" предложение с хорошей скидкой", - говорит Кравцов в беседе с радио Sputnik.

Также мошенники могут рассылать рекламу, направленную на конкретных пользователей, а еще взламывать страницы и отправлять сообщения от имени их владельцев. Эксперт посоветовал внимательно следить за тем, какие сообщения рассылаются со страницы, а тем, кто получает их, сначала проверять информацию и только потом как-то реагировать.

Кравцов считает, что самый надежный способ защиты от злоумышленников - отказ от размещения в интернете информации о себе, даже дату рождения нигде не указывать. Он рекомендует не сообщать широкой аудитории о своих планах и максимально закрыть от посторонних данные о себе.