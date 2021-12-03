Эксперт оценил эффективность мер поддержки малого бизнеса в России

Премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП), на котором обсуждались результаты мер поддержки малого бизнеса. Специально для "РГ" эксперт проанализировал, каких результатов удалось добиться в этой сфере.

Александр Чепуренко, научный руководитель департамента социологии НИУ ВШЭ

В Белом доме подвели итоги сложного для малого бизнеса времени, когда этот сектор экономики ощутил на себе шоковое влияние пандемии. В этой связи в Правительстве обсудили дальнейшие возможные меры содействия и поддержки российского малого бизнеса.

Напомним, что за это время правительством были реализованы два пакета мер помощи, а в ноябре текущего года запущен третий пакет, позволяющий сгладить пагубное влияние пандемии. В рамках проекта продлено предоставление кредитов на выплату заработной платы на срок до полутора лет и под три процента. Это так называемая программа льготного кредитования "ФОТ 3.0". Помимо этого, появились и формы грантовой поддержки для малых предпринимателей наиболее пострадавших отраслей. Прежде всего, они касаются сферы общественного питания и гостеприимства, стоматологических клиник, кинотеатров и ряда других. В этом же контексте следует сказать и о грантах, которые будут предоставляться социально-ориентированным некоммерческим организациям.

На заседании комиссии заинтересованно обсуждались материалы правительства и данные социологических опросов, которые показали, что в условиях пандемии малый бизнес гораздо активнее, чем в предыдущие годы использовал возможности, предоставляемые в рамках программ господдержки. Так, по данным июльского опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), в 2020-2021 годах почти треть из состава малых предпринимателей обращались за мерами господдержки не менее одного раза. Тогда как обычно, по экспертным данным, охват субъектов малого предпринимательства различными формами поддержки в России не превышал 1-1,5 процента от совокупности субъектов малого и среднего бизнеса.

Если рассматривать результативность применявшихся мер, то данные того же опроса ФОМ позволяют говорить о том, что меры поддержки малого бизнеса в период пандемии имели разный охват (т.е. разную доля респондентов, получивших соответствующую поддержку) и разную эффективность (т.е. полезность данной меры поддержки для бизнеса респондентов). С этой точки зрения их условно можно разделить на группы.

- высокий охват и средняя эффективность (субсидия на зарплату, отсрочка по страховым взносам и отсрочка уплаты налогов) - 13-14 % охваченных, из которых не менее половины респондентов отметили, что эта мера реально помогла их бизнесу;

- средний охват и высокая эффективность (отсрочка арендной платы, льготные кредиты) - 6-7 % охвата и 75-78% удовлетворенных этими мерами поддержки среди получивших такую поддержку, соответственно;

- малый охват и средняя эффективность (снижение требований к обеспечению при участии в госзакупках) - 2% участвовавших и 50% удовлетворенных полученной поддержкой, соответственно;

- малый охват и низкая эффективность (мораторий на взыскание долгов и штрафов) - 2% получивших, из которых только 25% были удовлетворены данной формой поддержки.

При определении дальнейших мер в области политики поддержки МСП следует учитывать этот опыт, применяя в первую очередь те меры, которые позволяют добиться значимого эффекта в масштабах всего сектора. Хотя бы потому, что в период пандемии от разных внеэкономических шоков пострадало подавляющее большинство малых бизнесов, а не отдельные целевые группы.

Также нельзя не отметить, что малый бизнес недостаточно информирован о крупных проектах в области господдержки МСП, будь то Национальный проект или сравнительно недавняя инициатива "ФОТ 3.0". Так, оказалось, что о последнем подавляющее большинство предпринимателей пока ничего не слышали. А для повышения уровня заинтересованности и вовлеченности малого бизнеса государству необходимо обеспечить серьезную информационную поддержку проводимой политике, в том числе через лидеров, которым малые предприниматели доверяют.