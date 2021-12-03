Эксперт прокомментировал новый порядок взыскания долгов по квартплате

Поправки в закон о ГИС ЖКХ подготовил Минстрой. Для обращения в суд коммунальные организации будут использовать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), который станут получать через системы налоговой службы.

Законодательство обязывает, чтобы управляющие и ресурсоснабжающие организации, ТСЖ, ЖСК, регоператоры по капремонту и вывозу отходов в заявлении, направляемом в суд, указывали один из идентификаторов должника, поясняет заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев. В исковом заявлении или в заявлении о вынесении судебного приказа о взыскании долга нужно указать фамилию, имя и отчество должника, место жительства, дату и место рождения, место работы (если они известны) и один из идентификаторов (СНИЛС, ИНН, серию и номер паспорта, водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства). Столь подробных данных о должнике у коммунальных организаций, как правило, нет.

Правительство вносило в Госдуму законопроект по вопросу идентификации должников, где предполагалось, в частности, разрешить коммунальным организациям получать такую информацию в Росреестре и органах МВД. Но предложенное решение было неудачным, отмечает Гордеев, проект переделали. Во второй редакции предлагалось ввести новый идентификатор - номер единого лицевого счета. Такой уникальный и не повторяющийся идентификатор как единый лицевой счет присваивается в ГИС ЖКХ уже около пяти лет. Однако единый лицевой счет формируется в отношении помещений, а не конкретных лиц (собственника или нанимателя), а идентификаторы призваны идентифицировать конкретное лицо, являющееся стороной процесса, отмечает эксперт. Поэтому законопроект был отклонен.

Кроме того, Минстрой предлагал законопроект, где предлагается ввести в качестве идентификатора кадастровый номер помещения. Но и это решение не было принято.

Пока организации ЖКХ в виде исключения могут подавать иски без указания идентификаторов, такой порядок несколько раз продлевали, сейчас он действует до начала 2022 года. "Срок моратория на использование идентификаторов должников нужно или еще раз переносить, или установить работающий вариант идентификации должников, чтобы не парализовать претензионно-исковую работу по истребованию задолженности за ЖКУ", - отмечает Гордеев.

Новое предложение Минстроя, по мнению Гордеева, вполне работоспособный вариант. ИНН как идентификатор уже установлен. Если сведения об ИНН будут в системе ГИС ЖКХ, и коммунальные организации смогут их получать, то это хорошее решение проблемы. А вопрос обеспечения сохранности персональных данных - общий вопрос ГИС ЖКХ, и в закрытой части этой системы он должен быть решен и для многих других сведений, добавляет Гордеев.