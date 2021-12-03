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03.12.2021 16:19
Рубрика: Экономика

Эксперты напомнили о решении ВС в отношении платы за вывоз мусора

Текст: Нина Егоршева

Эксперты напомнили о праве регионов начислять плату за вывоз мусора исходя из площади жилого помещения. Ранее Верховный суд подтвердил, что данное положение не нарушает гражданское законодательство. Одиноко проживающая пенсионерка из Московской области пыталась через суд доказать, что подход к определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) должен соответствовать реальным параметрам накопления отходов, передает "ЖКХ Ньюс".

Фото: РИА Новости
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Женщина полгода замеряла накопление ТКО и установила, что в месяц у нее набирается контейнер объемом около 0,112 кубометра. В год это 1,344 кубометра. По ее подсчетам, предъявляемый ей к оплате объем ТКО в размере 17,21 кубометров почти в 13 раз превышал фактический объем накопления. По мнению собственницы жилья, общая площадь помещения не имеет отношения к накоплению твердых коммунальных отходов, поскольку это результат жизнедеятельности человека.

Пенсионерка обратилась в суд, чтобы доказать наличие противоречия в постановлении об особенностях применения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов Гражданскому кодексу. Истец указывала на то, что подход к определению нормативов накопления ТКО отличается по регионам, несмотря на то что должен соответствовать реальным параметрам накопления отходов.

В свою очередь Верховный Суд напомнил, что регионы наделены правом принимать решение об оплате ТКО исходя из общей площади жилого помещения во всех или некоторых муниципальных образованиях. Размер платы за вывоз мусора определяется исходя из общей площади жилого помещения, нормативов накопления отходов и установленной цены на эту услугу. Норматив накопления ТКО - это среднее количество отходов, которые образуются в единицу времени. Установление таких нормативов также входит в полномочия регионов.

Верховный суд в своем решении отметил, что выводы истца основаны на "ошибочном толковании оспариваемых положений нормативного правового акта, которые определяют полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области жилищных отношений" и не могут рассматриваться как противоречащие нормам гражданского законодательства.

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