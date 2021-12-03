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Facebook поможет удалить интимные фото из Сети

Текст:   Иван Черноусов
03.12.2021,  
10:48

Компания Meta, владеющая социальными сетями Facebook, Instagram и WhatsApp, запустила сервис по удалению интимных фотографий из интернета. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Сайт StopNCII.org работает следующим образом: для того, чтобы пользователь мог запросить удаление интимной фотографии, он должен загрузить ее на саму платформу. Тогда алгоритмы смогут их обнаружить в Facebook, Instagram и других проектах корпорации.

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Воспользоваться сервисом могут лишь совершеннолетние пользователи. Новый проект уже доступен во всех странах мира.