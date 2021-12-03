"Газпром-медиа" стал совладельцем компании, контролирующей VK

"Газпром-Медиа Холдинг" стал владельцем 45% акций компании "МФ Технологии", сообщил холдинг.

Пакет акций компании, контролирующей 57,3% голосующих акций VK, был передан по решению "Газпромбанка" в качестве вклада в имущество АО "Газпром-Медиа Холдинг".

Еще 45% акций "МФ Технологии" теперь принадлежат группе "Согаз". Сделка по продаже доли, которой ранее владел холдинг USM, была одобрена накануне, сумму стороны не назвали. Оставшимися 10% акций распоряжается "Ростех".

"МФ Технологии" владеет 4,8% экономической и 57,3% голосующей доли в VK. Также в список крупных держателей акций VK входят: холдинг Naspers - Prosus, Alibaba Group и Tencent.