Голикова: Севастополь первым из регионов РФ достиг коллективного иммунитета в 80%

В России полный цикл вакцинации прошли без малого 64 миллиона человек, уровень коллективного иммунитета достиг к 3 декабря 53,7%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Первый компонент вакцины получили свыше 72 миллионов россиян, обе прививки поставили 63,9 миллиона. Голикова отметила, что пока необходимый уровень коллективного иммунитета достигнут только в Севастополе - 80,8%. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Туве, Чукотке и Карелии показатель превышает 72%. В целом по стране он находится на уровне 53,7%.

"У нас есть абсолютный лидер - город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%", - цитирует Голикову ТАСС.

Как считают в Роспотребнадзоре, для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета в стране нужно провакцинировать не менее 80% населения, то есть, свыше 90 миллионов человек.

Вакцинация от коронавируса взрослого населения России проводится с начала года, прививку можно бесплатно поставить в любом регионе. Вскоре планируется начать вакцинацию подростков, а также разрабатывается препарат для детей.